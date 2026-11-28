En 1864, el matemático inglés Charles Babbage publicó sus memorias después de cuarenta años peleándose con engranajes. Al final del capítulo dedicado a su máquina de calcular dejó unas páginas curiosas. Recogía allí las preguntas más llamativas que le habían hecho sobre el aparato.

Las cuenta él mismo en Passages from the Life of a Philosopher. Un caballero le pidió que le explicara el principio de la máquina en dos palabras. Babbage anota que, si el preguntón hubiera tenido unas nociones medianas de matemáticas, le habrían bastado cuatro: el método de las diferencias.

La siguiente pregunta de la lista ha envejecido mucho mejor que aquella. Se la hicieron en dos ocasiones distintas, y las dos veces desde el Parlamento. Una, un miembro de la Cámara de los Lores; otra, uno de la de los Comunes.

La pregunta de los parlamentarios

Así la deja escrita, en inglés, en la página 67 de su libro. «Pray, Mr. Babbage, if you put into the machine wrong figures, will the right answers come out?».

La traducción es sencilla y la pregunta, también. Dígame, señor Babbage, si mete usted cifras equivocadas en la máquina, ¿saldrán las respuestas correctas?

Su comentario, escrito a continuación, es de los que se citan solos. «I am not able rightly to apprehend the kind of confusion of ideas that could provoke such a question», anota; o sea, que no alcanza a comprender cabalmente qué clase de confusión de ideas podría provocar semejante pregunta.

Para qué servía el aparato

Conviene saber qué había en juego para entender el enfado. Babbage no andaba detrás de una calculadora de bolsillo. Lo que quería era acabar con los errores de las tablas numéricas que usaban los astrónomos y los navegantes.

Él mismo lo razona en el libro con su propia lógica de ingeniero. Una máquina que hiciera las operaciones sueltas de la aritmética valdría comparativamente de poco, escribe, a menos que fuese muy fácil de preparar. Y a menos que ejecutara lo que se le pidiese con exactitud y con mucha rapidez.

El método de las diferencias le daba otra cosa. Le daba un principio general para calcular todas las tablas, por intervalos limitados, con un solo proceso uniforme. Y una ventaja mecánica que él subraya: ese método solo necesitaba mecanismo para sumar.

Había un detalle más en aquel diseño, y es el más revelador de todos. Para asegurar la exactitud de lo impreso, la máquina tenía que componer también los tipos de imprenta, o dar el molde con el que fundir las planchas.

Veinte años y un abandono

La historia del aparato cabe en una lámina del propio libro. Es un grabado en madera de un trozo de la máquina, y el pie lo dice todo con una sequedad de inventario.

Allí consta que aquello era una pequeña porción de la Difference Engine n.º 1, propiedad del Gobierno, depositada entonces en el museo de South Kensington. Se empezó en 1823. Esa parte se montó en 1833 y la construcción se abandonó en 1842.

El trozo, eso sí, siguió viajando por su cuenta. El mismo pie anota que la pieza estuvo en la Exposición de 1862, veinte años después de que se dejara de construir la máquina entera.

La respuesta que sí dio

Para entender lo que contestó hay que saber de qué máquina habla: no es la diferencial del museo, sino la analítica, la que diseñó después. Es un aparato gobernado por tarjetas, que en el libro define como una máquina de la naturaleza más general. De él ya contamos aquí lo que escribió Ada Lovelace en 1843.

Pese al bufido, Babbage no dejó la pregunta sin contestar del todo. A continuación explica una propiedad de esa máquina que, dice, podría acercarse en alguna medida a una respuesta.

La propiedad es esta. La máquina analítica podría construirse de manera que, una vez comunicada la cuestión, se la detuviese en cualquier vuelta de manivela. Y que volviera a ponerse en marcha cuantas veces se quisiera.

Lo bueno viene ahora. En cada parada, cualquier rueda de cifras que admita moverse sin romperse puede llevarse hasta otro dígito distinto. Y aun después de esas falsificaciones aparentes, el aparato hará el siguiente cálculo con perfecta exactitud.

Él mismo le quita hierro en la frase siguiente, que es muy suya. La explicación es sencillísima, escribe, y la propiedad en sí misma, inútil. El mecanismo tendría que ir encerrado en cristal y bajo llave, y en ese caso lo que daba esa propiedad sobraría.

De qué iba el enfado

Con eso delante, el malhumor se entiende mejor. Babbage había dedicado su vida a un aparato cuyo sentido entero era no equivocarse al calcular. Y le preguntaban si arreglaría, además, los errores de quien lo alimentase.

Esa diferencia, la que hay entre la máquina y lo que se le mete dentro, es la que no veían sus dos interlocutores. En una oficina de hoy se diría de otra manera: si los datos que entran están mal, lo que sale está mal. Babbage no lo formuló así, y no hay por qué ponerle en la boca una frase que no dijo.

El malentendido reaparece con los chatbots, a los que se piden respuestas correctas a partir de datos de entrada equivocados.

Lo que quedó

Las máquinas de Babbage no llegaron a terminarse mientras vivió, de modo que de aquella discusión nos ha llegado sobre todo el texto. Lo publicó en 1864 y esas páginas siguen ahí para quien quiera leerlas enteras.

Del aparato que defendía quedó en su día aquel trozo de museo, el que aparece grabado en su libro. De la pregunta repetida desde el Parlamento, en cambio, no ha quedado ni el nombre de quienes la hicieron.

Las citas proceden de Passages from the Life of a Philosopher, de Charles Babbage, en la edición de 1864 digitalizada por Internet Archive. La pregunta de los parlamentarios está en la página 67, al final del capítulo que el autor dedica a su máquina diferencial. La traducción de los pasajes es propia.