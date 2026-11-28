Adif ha sacado a concurso la reparación del túnel n.º 15 de Gravet, en la línea que el anuncio llama «Lleida-Pirineus-bifurcación Vilanova». El contrato tiene un valor estimado de 1.293.093,65 euros y un plazo de ejecución de 128 días.

El anuncio salió el jueves en el Boletín Oficial del Estado, y sitúa la obra en el tramo entre Manresa y Barcelona Sants. Por ahí pasa una de las líneas veteranas del ferrocarril español. Es la que se inauguró entre Terrassa y Manresa en 1859, perforando la montaña.

Qué saca a concurso Adif

El expediente lleva el número 3.26/27507.0258 y lo firma la Presidencia de Adif. El código europeo que le pone el anuncio es el de trabajos de construcción de túneles de ferrocarril.

El procedimiento es abierto y el anuncio no admite variantes. La empresa que se presente tiene que llevar la clasificación A5-4, la de túneles. Vale para importes superiores a 840.000 euros e iguales o inferiores a 2.400.000.

El plazo para entregar ofertas acaba a las 13:00 del 12 de enero de 2027. Se admite la presentación electrónica, en la plataforma de licitadores de Adif. Los sobres económicos se abren el 16 de febrero de 2027 a las diez de la mañana, en una sala de plicas de Madrid.

En el reparto manda el dinero, aunque por poco. El criterio del coste pondera un 51 % y el evaluable mediante juicio de valor, un 49 %.

Lo que el anuncio no dice

En el BOE no aparece qué le ocurre al túnel. Solo que hay un proyecto de reparación y cuál es su valor estimado.

Del túnel tampoco consta el año. El anuncio solo da un código de emplazamiento, el ES511, que corresponde a la provincia de Barcelona. Como ámbito geográfico pone Cataluña, sin bajar al municipio.

Con esos papeles, la única fecha que se puede dar es la de la línea. Esa sí está documentada.

De Barcelona a Zaragoza

La licencia para construir esta vía se concedió en 1855 a la Compañía del Ferrocarril de Barcelona a Zaragoza. Lo recoge el inventario de patrimonio cultural de la Diputación de Barcelona. Está en la ficha de un túnel de la misma línea.

Según ese documento, en 1856 se construyó el tramo hasta Sabadell y en 1857 el que llegaba hasta Manresa. La inauguración oficial del recorrido entre Terrassa y Manresa se celebró el 6 de julio de 1859, con autoridades presentes.

La obra no se detuvo ahí. La misma ficha data en 1860 la llegada a Lleida y en 1861 la entrada en Zaragoza. Otra ficha del inventario, la del paso bajo la vía en Rajadell, sitúa la llegada a Lleida en 1861.

Según esa segunda ficha, la compañía que gestionaba el ferrocarril era Caminos de Hierro del Norte de España.

El poblado de la obra

Abrir paso entre Terrassa y Manresa no fue un trámite. Para las obras llegó un gran número de trabajadores inmigrantes. Se instalaron en un poblado al que la gente de Vacarisses llamó «Kàbila».

El propio inventario anota que aquel asentamiento fue motivo de conflictos y protestas. Es un detalle poco habitual en una ficha técnica, y dice bastante de cómo se levantaban estas líneas.

El tramo de Vacarisses era muy importante, dice la ficha, porque tenía dos obras de gran envergadura. Una es el viaducto del Buixadell, ya en término de Olesa, y la otra, la mina larga de Torrella.

Cómo son aquellos túneles

El inventario describe con detalle otro túnel de la misma línea, el de la riera de la Torre, en Vacarisses. Perfora un cerro al lado de poniente de la riera y mide unos 75 metros.

Sus dos bocas están revestidas con obra de piedra, con dos pilastras laterales y una cornisa en la parte superior. La ficha lo fecha en 1857 y da como titular a Adif.

Más al norte, el paso bajo la vía de Rajadell es otra obra de piedra del mismo periodo. Está levantado con grandes sillares rectangulares, bien escuadrados y de gran calidad. La cubierta es una bóveda de cañón hecha de ladrillo.

Esa ficha sitúa la construcción del tramo de Rajadell y de su estación alrededor de 1860. El mismo momento, por tanto, que el paso que describe.

Y en 1914, la doble vía

La línea no se quedó como nació. En 1914 se instaló la doble vía, según la ficha del túnel de Vacarisses.

Lo que se levantó entonces sigue ahí. El inventario da los túneles de 1857 y de alrededor de 1860 en buen estado, con uso estructural y Adif como titular.

De ahí que un contrato de 1,29 millones para reparar un túnel no sea una anécdota administrativa. Es el mantenimiento de una línea que lleva más de siglo y medio en servicio.

Qué pasa ahora

El anuncio se envió a publicación el 23 de noviembre y salió el 26 en el BOE. Con su calendario, la apertura de la oferta económica no llega hasta el 16 de febrero de 2027. La adjudicación será posterior.

Los 128 días de plazo son los de la ejecución de la obra, y el anuncio no dice desde cuándo se cuentan. Tampoco pone fecha a la reparación del túnel 15 de Gravet.

La información procede del anuncio de licitación de Adif publicado en el BOE del 26 de noviembre de 2026. Los datos históricos están en el inventario de patrimonio cultural de la Diputación de Barcelona, en las fichas del túnel de la riera de la Torre de Vacarisses y del paso bajo la vía de Rajadell.

Crédito de la imagen: eldelinux, Wikimedia Commons, CC BY 2.0.