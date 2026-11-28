El Gobierno ya ha fijado las reglas para repartir el dinero público de la tecnología cuántica en España. Lo ha hecho con una orden ministerial publicada este sábado en el Boletín Oficial del Estado.

La gestionará Red.es, la entidad pública empresarial adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Actúa como organismo intermedio del programa europeo FEDER 2021-2027, de donde saldrá buena parte del dinero.

La orden publicada hoy no reparte todavía ni un euro de ayuda. Son las bases reguladoras, el reglamento que tendrán que seguir las convocatorias cuando lleguen. En ellas se dirá cuánto dinero hay, qué plazo habrá para pedirlo y cuánto podrá llevarse cada proyecto.

Salas blancas y bancos de pruebas

El texto distingue tres tipos de proyecto financiable. El primero son los casos de uso, que la orden encuadra en el desarrollo experimental. Según su preámbulo, sirven para validar tecnologías, crear prototipos y demostrar su aplicabilidad en sectores estratégicos.

Ahí caben la convergencia entre inteligencia artificial y cuántica y los modelos de IA más precisos y eficientes. La orden suma los algoritmos cuánticos y los de inspiración cuántica. Cierran la lista la metrología y la sensórica cuánticas orientadas a demostrar la utilidad de la ultraprecisión, la encriptación postcuántica para proteger bases de datos e infraestructuras clave y la ciberseguridad.

El segundo tipo de proyecto es de ladrillo y equipamiento. Son laboratorios de sensórica, metrología y comunicaciones cuánticas. También salas blancas para investigar, desarrollar y fabricar componentes cuánticos.

Una sala blanca es un recinto con el aire filtrado y el polvo controlado. Red.es las describe como espacios equipados para el diseño, la prueba y la fabricación de dispositivos y componentes cuánticos.

El tercer tipo son los bancos de pruebas para soluciones basadas en tecnologías cuánticas. La orden los encuadra entre las infraestructuras de investigación y las de ensayo y experimentación.

Quién podrá pedirlo

Hay un tipo de proyecto que no está abierto a cualquiera. Los laboratorios y las salas blancas solo los podrán pedir universidades públicas y sus institutos universitarios. La orden añade los organismos públicos de investigación y otros centros públicos de I+D.

Los casos de uso y los bancos de pruebas tienen la puerta más ancha. Ahí también entran las empresas y los centros tecnológicos de ámbito estatal.

Eso sí, cada cual tendrá que ir por su cuenta. La orden exige presentación individual y descarta las propuestas de consorcios, uniones temporales y cualquier otra forma de agrupación.

La letra pequeña de la orden

Las bases fijan condiciones que ninguna convocatoria podrá saltarse. Los proyectos no podrán durar más de treinta y seis meses desde que se publique la resolución de concesión. Eso sí, podrán empezar el mismo día en que se pida la ayuda.

La subcontratación tiene tope: como mucho, la mitad del presupuesto subvencionable. Cada convocatoria podrá bajar ese porcentaje, pero no subirlo.

Quien reciba la ayuda podrá cobrar por adelantado hasta el ochenta por ciento, siempre como pago a cuenta. La orden avisa de que ese anticipo no significa que el trabajo hecho hasta entonces esté aprobado.

Hay además un suelo para que la devolución no sea completa. Para apreciar un incumplimiento parcial, y devolver solo la parte correspondiente, el grado de cumplimiento de los objetivos tiene que superar el cincuenta por ciento. El incumplimiento total de los fines obliga a reintegrar toda la ayuda.

Por qué aparece aquí el cifrado

Entre los ámbitos financiables asoma uno que toca de cerca a cualquiera que use internet: la encriptación postcuántica. La propia estrategia nacional sitúa ahí uno de sus cuatro objetivos, el de preparar a la sociedad para un cambio disruptivo fomentando la seguridad a través de la criptografía postcuántica.

De ahí que la Estrategia de Tecnologías Cuánticas de España 2025-2030 dedique a ese asunto una de sus siete prioridades. Es la de la privacidad y la confidencialidad en el mundo postcuántico. El documento habla incluso de un nuevo derecho digital, la privacidad postcuántica.

El ministro Óscar López puso el acento, al presentar la estrategia, en otra pata de lo mismo: las comunicaciones cuánticas. «La carrera por la cuántica no será fácil, pero España puede y debe especializarse en sectores concretos como el de las comunicaciones cuánticas», dijo entonces. Las llamó un sector «trascendental para proteger entornos críticos como las transacciones financieras o las redes de distribución energética».

Lo que España ya tiene montado

El preámbulo de la orden recuerda de dónde viene todo esto. Desde 2020, según ese texto, el Gobierno ha destinado más de 300 millones de euros a esta tecnología. El dinero fue a infraestructuras científico-técnicas, proyectos de investigación y capacidades industriales en computación, comunicaciones y sensórica cuánticas.

La pieza más visible es Quantum Spain, en marcha desde 2022 con 22 millones de euros y cuatro años de plazo. Entre sus líneas de trabajo están la compra e instalación de un computador cuántico digital en el Barcelona Supercomputing Center y abrir su acceso a través de la Red Española de Supercomputación. También la formación, mediante el programa TalentQ.

A su lado está la infraestructura española de comunicación cuántica, conocida como SpainQCI. España participa en la red europea EuroQCI desde 2019 y en 2023 arrancó la primera fase de despliegues nacionales. La parte española articula una arquitectura preliminar en Madrid y Barcelona, y su extensión al resto del país va por el Plan Complementario de Comunicaciones Cuánticas.

Cuánto dinero hay detrás

La estrategia que ampara estas ayudas la aprobó el Consejo de Ministros el 15 de abril de 2025. Su presupuesto estimado es de 808 millones de euros, procedentes de los fondos FEDER y del Plan de Recuperación.

El ministerio calculó entonces que esas dos vías podrían atraer inversión pública y privada suficiente para elevar el total a unos 1.500 millones. Según la ficha de Red.es, la estrategia contiene 27 iniciativas repartidas en siete prioridades.

De todas ellas, Red.es se encarga de cinco, según la orden. Son las incubadoras y bancos de prueba para spin-offs cuánticas, los casos de uso de IA y cuántica y los de sensórica y metrología. Las otras dos son el acompañamiento hacia la criptografía postcuántica y el refuerzo de salas blancas y laboratorios.

La entidad cifra en 50 millones de euros el conjunto de lo que gestiona en esta materia. Arrancó en septiembre de 2025 y se da de plazo hasta diciembre de 2029.

El reloj europeo corre

El calendario no lo fija España sola. En julio de 2025 la Comisión Europea publicó su Estrategia de la Europa cuántica, que se marca una fecha: Europa debe ser potencia cuántica antes de 2030.

Esa hoja de ruta anuncia también una Ley cuántica de la UE para 2026 y la extensión del mandato de EuroHPC a las líneas piloto cuánticas. El despliegue de supercomputadores cuánticos europeos antes de 2030 es un objetivo de la estrategia Década Digital, que la orden cita aparte.

Lo que hoy publica el BOE encaja en ese plan. Falta la convocatoria, que pondrá por fin cifras y fechas, y que se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones con su extracto en el BOE.

La información procede de la Orden TDF/1278/2026, publicada en el BOE del 28 de noviembre de 2026, y de la presentación oficial de la Estrategia de Tecnologías Cuánticas. Los detalles de la gestión están en la ficha de la iniciativa de Red.es.

Crédito de la imagen: José Jordan, Servicio Audiovisual de la Comisión Europea, © Unión Europea, 2025.