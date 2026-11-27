Algo más de la mitad de las personas de 16 a 74 años usó en España alguna herramienta de inteligencia artificial generativa. Así lo mide el INE en los tres últimos meses. Entre quienes no la usaron, la razón más repetida fue el desconocimiento de su existencia.

Los datos son de la Encuesta sobre Equipamiento y Uso de TIC en los Hogares, del Instituto Nacional de Estadística. El organismo la publicó el 11 de noviembre de 2026 y recogió la información entre el 6 de abril y el 16 de julio.

Por qué no la usan

El INE recoge los motivos de quienes no utilizaron herramientas de IA en los tres últimos meses. La razón principal, con un 56,9 %, fue el desconocimiento de su existencia.

Las otras dos razones principales van muy por detrás. El 18 % respondió que no sabe cómo utilizarlas. Un 8,5 % alegó preocupación por la privacidad, la seguridad o la protección de datos.

Esas razones cambian mucho según la edad de quien responde. El desconocimiento de que existen fue más frecuente entre los menores de 45 años. La dificultad de uso y las preocupaciones por la privacidad y la seguridad pesaron más entre las personas de 55 a 74.

Un salto de 16,9 puntos

La proporción de población de 16 a 74 años que usó IA generativa es del 54,8 %, según el INE. Son 16,9 puntos más que en 2025.

Por sexo las cifras casi se igualan: 55,3 % de los hombres y 54,2 % de las mujeres. La diferencia se ha reducido a 1,1 puntos, frente a los 4 puntos del año pasado.

Otra estadística reciente mide el bolsillo, con otra muestra y otra metodología. Según el Panel de Hogares de la CNMC, el 8,6 % de quienes usan estas aplicaciones paga por ellas.

Para qué la usan

La encuesta separa tres usos. Sus porcentajes se refieren a toda la población de 16 a 74 años, no solo a quienes usan estas herramientas. El uso privado es el mayoritario, con un 48,7 %.

Por detrás van el trabajo, con un 27,6 %, y la educación formal, con un 22,7 %. En ese reparto sí aparecen diferencias entre hombres y mujeres.

Ellas la usaron más para los estudios: 24,1 % frente al 21,2 % de ellos. Para asuntos privados la proporción se invierte, con un 50,6 % de los hombres y un 46,7 % de las mujeres. En el terreno laboral la distancia es de 0,9 puntos, a favor de los hombres.

La edad marca el uso

A menor edad, mayor proporción de uso, resume el INE. La usó el 83,3 % de los jóvenes de 16 a 24 años. Entre los de 25 a 34, el 76,3 %.

De los 35 en adelante la cifra baja escalón a escalón. Es del 64,6 % de 35 a 44 años, del 53,9 % de 45 a 54 y del 36 % de 55 a 64.

En el último tramo, el de 65 a 74 años, la usó el 19,5 %. Si se mira solo el uso para estudiar, ese grupo se queda en el 2,4 %. Los más jóvenes llegan al 64,4 %.

Lo que hay en casa

La encuesta mide también el equipamiento de las casas. El 98 % de los hogares con alguna persona de 16 a 74 años tenía banda ancha fija o móvil. El 99,4 % contaba con teléfono móvil.

El teléfono fijo, en cambio, baja cinco puntos en un año y queda en el 44,4 % de los hogares. Ordenador, sea de sobremesa, portátil o tableta, hay en el 84,5 %.

Los dispositivos o servicios de domótica los usó en casa el 54,8 % de las personas de 16 a 74 años. En 2024, la anterior edición con esa pregunta, era el 43,4 %.

Entre los aparatos conectados a internet usados en los hogares en esos tres meses, los más frecuentes son las televisiones, con un 80,8 %. Después van las consolas, con un 29,7 %, y los altavoces inteligentes, con un 29,3 %.

Las compras por internet también suben. Casi dos de cada tres personas, el 65,7 %, compraron algo por motivos particulares en esos tres meses, 6,1 puntos más que en 2025. El 70,9 % de las personas de 16 a 74 años tenía además competencias digitales básicas o avanzadas.

El móvil de los menores

El INE pregunta además por los menores de 6 a 15 años. Entre los de 10 a 15, el 68 % disponía de teléfono móvil, casi lo mismo que en 2025.

Por edades concretas, lo tiene el 37,5 % de los niños de once años y el 65,2 % de los de doce. A los trece sube al 84,8 %, a los catorce al 93,1 % y a los quince al 95,6 %.

El propio INE señala un detalle. Los de doce años fueron los únicos que bajaron respecto al año anterior, 1,1 puntos menos.

La información procede de la nota de prensa del INE del 11 de noviembre de 2026 y de su documento completo en PDF.

Crédito de la imagen: Instituto Nacional de Estadística.