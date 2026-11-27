El líder del PP valenciano, Juanfran Pérez Llorca, ha llamado este viernes, en cierre de la campaña electoral, a movilizar el voto para que Alberto Núñez Feijóo llegue a la Moncloa y la Comunidad Valenciana tenga «el impulso que merece». «Imaginad lo que podemos hacer con un presidente que quiera a esta tierra y se sienta como en casa cuando viene», ha manifestado Pérez Llorca en referencia directa a Alberto Núñez Feijóo, con quien ha dicho que la Comunidad Valenciana va a recibir «un impulso que nos permitirá incrementar mucho la inversión». Pérez Llorca se ha manifestado así en los dos últimos cierres de campaña en la provincia de Alicante, celebrados en Orihuela y Elche.

El también presidente de la Generalitat Valenciana ha advertido que este domingo «hay que elegir entre dos modelos, el de Sánchez y el sanchismo y el de una sociedad como la de las ciudades que gobierna el PP».

Ya en referencia a la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, Pérez Llorca ha expresado que hay algo en ella que no entiende, «cuando le dice al alcalde de Elche ‘pecho paloma’. Y es que el alcalde lo que tiene es un ‘pechaco’, porque va por la calle orgulloso de lo que ha sido capaz de hacer por su ciudad». «No hay nadie en el PSOE que haya sido capaz de hacer lo que este hombre ha hecho en tan poco tiempo por su ciudad», ha asegurado.

Pérez Llorca ha pedido a alcaldes, candidatos, interventores y apoderados que aprovechen hasta el último momento de la campaña para convencer a los ciudadanos y vigilar la jornada electoral: «Hay que levantarse del sillón y esprintar. El domingo, hasta las ocho, trabajando para conseguir que el PP vuelva a gobernar España y que Alberto Núñez Feijóo sea presidente de todos los españoles», ha concluido.