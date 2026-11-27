La investigación judicial del accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y más de 150 resultaron heridas el 18 de enero de este año, pone el foco en la antigüedad de los materiales de la vía y en posibles irregularidades durante los trabajos de soldadura.

La Guardia Civil ha trasladado a la jueza que el balasto y las traviesas del punto del siniestro son de 1990, mientras que los peritos judiciales advierten de que el envejecimiento de los materiales puede afectar a sus prestaciones y resistencia.

Según el último informe de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, del 23 de noviembre, se explica que había 37 metros de balasto reciclados del año 2023, 332 metros de balasto nuevo del año 2025 y 3.631 metros de balasto original del año 1990; además, precisan que «en el punto concreto del descarrilamiento y su entorno más próximo, el balasto era del año 1990».

Los agentes han consultado a los peritos judiciales sobre la posible incidencia de la antigüedad de los materiales en el accidente. Estos han señalado que «queda pendiente de determinar en el informe la antigüedad del balasto; tuvo algún tipo de incidencia en la rotura de la vía».

Por ello, la Guardia Civil ha solicitado a Adif los planes de mantenimiento de carriles, traviesas y balasto, teniendo en cuenta también el incremento del tráfico ferroviario tras la entrada de nuevas operadoras.

Dudas sobre las soldaduras y su inspección

El informe también recoge posibles irregularidades en las soldaduras de la vía. Según la normativa de Adif, «a la unión de cupones usados con nuevos se les debe aplicar la soldadura de fuerza R260, por lo que se habría colocado un kit de fuerza erróneo».

Sin embargo, Adif atribuyó esta circunstancia a un error del soldador en la anotación de los kits correspondientes a las soldaduras 5 y 6. La corrección quedó reflejada en una fe de erratas firmada el 29 de enero, once días después del accidente.

La Guardia Civil también cuestiona las inspecciones realizadas mediante ultrasonido. Según el informe, no se conservaron registros de las mediciones, más allá de los documentos finales que declaraban aptas todas las soldaduras. Esta ausencia de datos impide realizar un segundo análisis de la soldadura situada en el kilómetro 318,681, que terminó fracturándose.

Además, los investigadores señalan que uno de los técnicos que supuestamente participó en estas comprobaciones no contaba con la certificación exigida por la normativa. Tampoco se ha podido acreditar documentalmente que los trabajos se realizarán, al no existir registros de acceso a la vía ni de las actuaciones en ese tramo.

Defectos en la vía y una caída de tensión

La investigación también ha detectado un defecto de geometría en el punto kilométrico del accidente, reflejado en una auscultación realizada el 13 de octubre de 2025. La Guardia Civil advierte de que estos defectos «pudieron tener una incidencia directa en la rotura del carril», aunque no es posible determinar documentalmente el estado de la vía el día del siniestro, ya que la última inspección se realizó el 21 de noviembre.

A ello se suma una caída de tensión registrada desde el 17 de enero y que se mantuvo hasta el momento del accidente. Según el informe, esta variación sostenida no era habitual y, desde que se produjo hasta el siniestro, circularon por ese tramo un total de 47 trenes.

Puente defendió el estado de la infraestructura

Estos nuevos datos contrastan con las declaraciones realizadas por el ministro de Transportes, Óscar Puente, en enero de 2026. Entonces defendió que la vía había sido revisada más de lo habitual y descartó que la antigüedad del carril de la línea Madrid-Sevilla estuviera relacionada con el accidente.

El ministro apuntó entonces a posibles defectos de fabricación o de soldadura y a la complejidad del siniestro, sin establecer una relación entre el envejecimiento de los materiales y el descarrilamiento.

La investigación continúa tratando de esclarecer las causas de la rotura de la vía y determinar si los defectos detectados en los materiales, las soldaduras y las labores de inspección tuvieron alguna responsabilidad en el accidente.