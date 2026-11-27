El voto en blanco es una de las alternativas que tienen los ciudadanos cuando acuden a las urnas. Consiste en introducir en el sobre una papeleta vacía o, en el caso de las elecciones al Senado, entregar la papeleta oficial sin seleccionar a ningún candidato. Aunque no se asigna a ninguna candidatura, sí se contabiliza como un voto válido.

Esta diferencia es importante porque puede tener consecuencias en el resultado electoral. Pablo Simón, politólogo y profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, ha explicado que uno de los errores más habituales es pensar que votar en blanco beneficia automáticamente a la formación que obtiene más apoyos. Sin embargo, su efecto es más concreto y depende de cómo funciona el reparto de escaños.

¿Cómo afecta el voto en blanco al reparto de escaños?

«El voto blanco lo que hace es elevar el umbral de número de votos que tú necesitas para cruzar el 3% necesario en España para entrar en el reparto de escaños», explica Simón a Newtral. Esto sucede porque los votos en blanco se consideran válidos y, por tanto, se incluyen en el cálculo del porcentaje mínimo que deben alcanzar las candidaturas para participar en el reparto de diputados en el Congreso.

En la práctica, cuantos más votos en blanco se registren, mayor será el número de papeletas que necesitarán las formaciones políticas para superar ese 3%. El efecto perjudica especialmente a los partidos que están cerca de conseguir representación, pero no supone un beneficio directo para las grandes formaciones. Además, el politólogo aclara que, una vez que una candidatura consigue superar el umbral y obtiene su primer escaño, el voto en blanco deja de tener ese efecto.

¿Por qué hay más votos en blanco en el Senado que en el Congreso?

La diferencia entre las dos cámaras también se aprecia en la forma de votar. En el Congreso, los electores introducen en el sobre la papeleta de la candidatura que quieren elegir, mientras que en el Senado deben utilizar una papeleta en la que tienen que marcar con cruces a los candidatos de su elección. Es precisamente esta particularidad la que, según Pablo Simón, explica parte de los votos en blanco que se registran en la Cámara Alta.

«Mucha gente vota en blanco en el Senado porque no sabe que hay que marcar cruces dentro de la papeleta. Entonces, prácticamente el voto blanco o nulo es el doble en el Senado que en el Congreso de los Diputados, simplemente por la complejidad del sistema electoral», concluye el experto. Así, una parte de los electores deposita la papeleta sepia sin seleccionar a ningún candidato, algo que se contabiliza como voto en blanco y no como un voto nulo.