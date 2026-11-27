El candidato del Partido Popular por Málaga, Elías Bendodo, ha advertido de las consecuencias que tendría una continuidad del Gobierno de Pedro Sánchez durante otros cuatro años y ha pedido a los españoles que apuesten por un cambio político en las elecciones de este domingo. «Cuatro años más de Pedro Sánchez nos llevan al desahucio, a la ruina de este país», ha asegurado durante una entrevista con OKDIARIO en el tramo final de la campaña electoral.

Bendodo considera que estos comicios son «las elecciones más importantes de la historia de la democracia» y sostiene que España se encuentra ante una decisión que va más allá de un simple cambio de Gobierno. En su opinión, los últimos ocho años han supuesto un deterioro de la calidad democrática y han debilitado la concordia que se había construido durante las últimas cuatro décadas. «Sánchez ha construido un muro, ha dicho que hay españoles buenos y españoles malos», ha señalado.

El dirigente popular ha defendido que Alberto Núñez Feijóo representa una alternativa basada en la reconciliación, la gestión y la recuperación institucional. Su objetivo, ha explicado, es «abrir una nueva etapa en la que se ponga fin a la corrupción, se reduzca la presión fiscal y se afronte el problema de la vivienda». Por ello, ha pedido incluso a quienes hayan votado anteriormente a otras formaciones que den una oportunidad al cambio.

Uno de los asuntos en los que más ha incidido Bendodo ha sido la situación política y judicial que rodea al PSOE. El candidato popular ha criticado el número de investigados vinculados al entorno socialista y ha mencionado diferentes episodios que «reflejan el deterioro institucional». Entre ellos, ha aludido a las informaciones sobre «la elección de prostitutas por catálogo y su posterior colocación en empresas públicas», así como a «los contactos de las cloacas socialistas con narcotraficantes de Badajoz para apartar a la jueza que investigaba al hermano del presidente».

También ha reprochado a Sánchez su actuación ante distintas emergencias y tragedias. Bendodo ha recordado la visita del presidente a Paiporta durante la crisis de la DANA en Valencia, la ausencia en funerales de guardias civiles fallecidos mientras perseguían narcolanchas y su falta de asistencia al funeral por las víctimas del accidente de Adamuz. En este último caso, ha criticado que el presidente se marchara, literalmente, a grabar un podcast.

En relación con Ceuta, donde estuvo el día anterior a la entrevista, ha acusado a Sánchez de «haberse apartado de los problemas de la ciudad». Ha recordado que el presidente permaneció allí 90 minutos después de la entrada masiva de inmigrantes y que posteriormente se marchó de vacaciones a La Mareta en Lanzarote. «Cuando hay una crisis, huye», ha resumido.

Bendodo también ha cargado contra los socios parlamentarios del Ejecutivo, especialmente por la dependencia de los independentistas catalanes y de EH Bildu. Sobre esta última formación, ha recordado que considera que sus dirigentes son «herederos de ETA» y ha denunciado que no condenen el terrorismo, además de criticar que hayan incluido a condenados por delitos de sangre en listas electorales. A su juicio, el Gobierno ha llegado a la Moncloa «cueste lo que cueste», incluso a costa de la dignidad de las víctimas del terrorismo.

Vivienda, pensiones y miedo electoral

La vivienda ha ocupado otro apartado destacado de la entrevista. El dirigente del PP ha recordado que hace una década este asunto ocupaba el decimosexto puesto entre las preocupaciones de los españoles y que ahora se ha convertido en el principal problema. Según los datos que ha ofrecido, durante los años de Gobierno de Sánchez el precio de la vivienda ha aumentado un 74% y el alquiler un 44%.

Bendodo ha descrito la evolución de las dificultades de acceso a una vivienda: primero, quienes no podían comprar tenían que recurrir al alquiler y, posteriormente, muchos ciudadanos se han visto obligados a compartir piso. También ha criticado que el PSOE utilice el miedo a los posibles recortes del PP como argumento electoral.

El candidato popular ha rechazado igualmente que un Gobierno de Feijóo vaya a recortar las pensiones. Ha asegurado que el compromiso del PP pasa por mantener las pensiones públicas y actualizarlas cada año conforme al IPC, con un sistema que también garantice su sostenibilidad para las próximas generaciones.

Frente a los mensajes socialistas sobre los supuestos recortes de la derecha, Bendodo ha insistido en que el temor que debería existir es que Sánchez continúe otros cuatro años en el poder. «España es un país tan fuerte que ha aguantado ocho años de Pedro Sánchez», ha afirmado, antes de advertir de que el país «no podría soportar otros cuatro años» de su Gobierno.

La gestión de Juanma Moreno

Durante la conversación, Bendodo también ha defendido la gestión de Juanma Moreno en Andalucía como ejemplo de que «el Partido Popular gobierna sin recortar los servicios públicos». Frente a las advertencias que, según ha recordado, lanzaba el socialismo antes de la llegada del PP a la Junta, ha puesto como ejemplo la evolución del presupuesto sanitario: de los 8.600 millones de euros del último presupuesto socialista a los 17.000 millones actuales.

El dirigente popular ha denunciado además un trato desigual del Gobierno central hacia las comunidades autónomas gobernadas por el PP. «Sánchez tiene una teoría injusta, que es donde no gobierna, no invierte, y donde no gobierna, castiga», ha afirmado. Como ejemplo de esa situación en Andalucía, ha asegurado que el Ejecutivo central únicamente ha arreglado tres kilómetros de autovía en ocho años.

Las primeras medidas de Feijóo

Preguntado por las actuaciones que pondría en marcha un Gobierno del PP desde el primer momento, Bendodo ha destacado varias prioridades. La primera sería construir un millón de viviendas en cuatro años, mediante la colaboración entre ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas y empresas constructoras.

Para facilitar el acceso a la vivienda, ha planteado rebajar los impuestos a quienes compren, alquilen o arrienden inmuebles. También ha defendido reducir del 10% al 4% la fiscalidad para los jóvenes que adquieran una vivienda, además de impulsar una bajada generalizada de impuestos, especialmente del IRPF. En materia de okupación, ha defendido que los okupas sean desalojados en un plazo de entre 24 y 48 horas.

La inmigración ha sido otra de las cuestiones abordadas. Bendodo ha apostado por una inmigración legal, ordenada y regulada, de personas que lleguen a España para trabajar e integrarse. Por el contrario, ha rechazado la entrada irregular de quienes «vengan a cometer delitos o a cobrar subvenciones». También ha reclamado una defensa reforzada de las fronteras y una mayor presencia militar y policial en Ceuta y Melilla.

Por último, ha vinculado el cambio político con la recuperación del funcionamiento de los servicios públicos y, especialmente, del sistema ferroviario. Ha reclamado que los trenes lleguen y salgan a su hora y ha criticado el gasto destinado al mantenimiento ferroviario, que considera insuficiente.

Bendodo ha cerrado su defensa del proyecto popular asegurando que «Feijóo contará con un equipo preparado para gobernar desde el primer día». Ha destacado la apuesta por perfiles con experiencia en la gestión y el manejo de presupuestos públicos, como Juan Bravo, y ha subrayado que Andalucía cuenta con un equipo formado «por personas que conocen los sectores en los que van a trabajar».