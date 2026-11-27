Roger-Pol Droit (nacido en 1949) es un filósofo y académico francés que ha dedicado su trayectoria al estudio y la divulgación del pensamiento filosófico. Se formó en la Escuela Normal Superior de Saint-Cloud y es autor de numerosos libros, entre los que destaca «101 experiencias de filosofía cotidiana», una obra traducida a 22 idiomas.

Durante más de 25 años, también ha investigado la manera en que la filosofía occidental se aproxima al pensamiento oriental. A lo largo de su carrera ha estado vinculado a instituciones como la UNESCO, el Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) y el Instituto de Estudios Políticos de París.

«Somos nosotros y nuestra voluntad los que gobernamos nuestra propia existencia»

El filósofo francés Roger-Pol Droit, de 76 años, ha dedicado gran parte de su carrera a acercar la filosofía al público general y demostrar que las reflexiones de los grandes pensadores también pueden ayudarnos a comprender mejor la vida cotidiana. En una entrevista con la revista Men’s Health, con motivo de la publicación «Alicia en el país de las ideas», reflexionó sobre la importancia de hacerse preguntas y mantener una actitud crítica ante el mundo.

En el libro, Alicia emprende un viaje imaginario por la historia de la filosofía para encontrar respuestas sobre la vida, los valores y la sociedad. En su recorrido conocerá a grandes pensadores como Sócrates, Platón, Nietzsche y Buda, buscando una máxima que guíe su existencia. «Un relato vibrante que entrelaza imaginación, pensamiento y aventura, ideal para lectores que buscan algo más que una historia».

Uno de los aspectos que más le preocupa es la influencia de las pantallas y la inmediatez en las nuevas generaciones. Por eso, considera que los jóvenes necesitan aprender a detenerse y recuperar espacios para pensar. Asimismo, defiende la importancia de aprender a aburrirse, ya que, esos momentos pueden favorecer la aparición de nuevas ideas, proyectos y deseos.

«La situación del mundo no depende de mí. Lo que depende de mí es mi reacción a ese mundo. En mi libro Marco Aurelio le decía a la protagonista que «no hay que enfadarse con los acontecimientos». Y creo que eso puede corresponder muy bien con nuestra época. Los acontecimientos son lo que son, algunos nos dan miedo, otros nos gustan, pero lo importante es no imaginarse que son ellos los que llevan el mando de nuestra existencia. Pueden tener repercusiones, pero somos nosotros y nuestra voluntad los que gobernamos nuestra propia existencia», explica a Men’s Health.

Citas sobre el destino

«El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros somos los que jugamos» (William Shakespeare)

«No está en las estrellas mantener nuestro destino sino en nosotros mismos» (William Shakespeare)

«A menudo encontramos nuestro destino por los caminos que tomamos para evitarlo» (Jean de La Fontaine)

«El destino guía a quien lo acepta, pero arrastra al que lo rechaza» (Séneca)

«Me apoderaré del destino agarrándolo por el cuello. No me dominará» (Ludwig van Beethoven)

«Caminante no hay camino, se hace camino al andar» (Antonio Machado)

«El destino del hombre está en su propia alma» (Heródoto)

«Se viaja no para buscar el destino sino para huir de donde se parte» (Miguel de Unamuno)

«Lo que ha de suceder, sucederá» (Virgilio)

«Debemos obrar, no para ir contra el destino, sino para ir delante de él» (Friedrich Hebbel)

«No hay azar, ni destino, ni suerte, que pueda obstaculizar o controlar la firme resolución de un alma decidida» (Ella Wheeler Wilcox)

«Es un error mirar demasiado lejos. Sólo un eslabón de la cadena del destino puede ser manejado a la vez» (Winston Churchill)

«El hombre sensato cree en el destino; el voluble en el azar» (Benjamin Disraeli)

«El destino se lleva siempre su parte y no se retira hasta obtener lo que le corresponde» (Haruki Murakami)

«No creo en la casualidad ni en la necesidad; mi voluntad es el destino» (John Milton)

«El hombre es el verdadero creador de su destino. Cuando no está convencido de ello, no es nada en la vida» (Gustave Le Bon)

«Un hombre no es otra cosa que lo que hace de sí mismo» (Jean-Paul Sartre)

«Nuestra historia no es nuestro destino» (Alan Cohen)

«No olvides tu historia ni tu destino» (Bob Marley)

«¿Qué busca? Tal vez busca su destino. Tal vez su destino es buscar» (Octavio Paz)

«Las acciones son la semilla de que nuestras hazañas crecen hacia nuestro destino» (Harry S. Truman)

«Incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino mira antes de cruzar la calle» (Stephen Hawking)

«En la vida, los destinos están casi siempre separados: quienes comprenden no son los ejecutores, y quienes actúan no comprenden» (Stefan Zweig)

«No creo que haya que lamentarse sobre el propio destino, pero a veces es muy duro» (Svetlana Stali)

«No creo en el destino. Creo en las señales» (Elísabet Benavent)

«El amor no consiste en mirar al otro, sino en mirar juntos en la misma dirección» (Antoine de Saint-Exupéry)

«El destino nos tenía preparado esto, mi amor: encontrarnos y que todo, por fin, tuviera sentido» (Anónimo)