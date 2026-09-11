La reflexión de Arthur Schopenhauer, filósofo alemán: «Dar a quien no sabe recibir es despojar a quien realmente lo necesita»

La frase «Dar a quien no sabe recibir es despojar a quien realmente lo necesita», de Arthur Schopenhauer, se puede entender como una advertencia sobre el valor de aquello que ofrecemos. En ocasiones, entregamos nuestro tiempo y nuestra atención a personas que no están preparadas para recibirlos o que simplemente no los valoran. No se trata de cerrar el corazón ni de convertirse en una persona egoísta e insolidaria, sino de saber dónde debemos poner nuestra energía.

El autor de «El mundo como voluntad y representación» fue un pensador poco dado a las concesiones. Considerado uno de los grandes representantes del pesimismo filosófico, sostenía que la realidad está dominada por una fuerza irracional que condiciona nuestra existencia. A esta fuerza la denominó «voluntad»: un impulso ciego que nos coloca ante situaciones que no hemos elegido y que, en muchas ocasiones, nos conduce al sufrimiento y la frustración.

«Dar a quien no sabe recibir es despojar a quien realmente lo necesita»

Schopenhauer tenía una visión especialmente crítica de los deseos humanos. Para él, gran parte de nuestro sufrimiento nace de querer aquello que todavía no tenemos. Cuando logramos algo, la satisfacción dura poco, y rápidamente aparece un nuevo deseo. En las relaciones, ocurre algo muy similar. Podemos dar cariño a quien no sabe corresponderlo, ofrecer nuestra ayuda a quien nunca la valora o dedicar nuestro tiempo a quien apenas se preocupa por nosotros. En esos casos, seguir dando no siempre es una muestra de bondad; a veces, es una forma de olvidarnos de nosotros mismos.

Poner límites nos ayuda a proteger nuestro espacio personal y emocional, algo que contribuye a que nos sintamos más respetados, tranquilos y seguros, evitando que aparezca una inseguridad excesiva. Además, establecer límites es una manera de practicar el autocuidado y reforzar nuestra autoestima. Nos permite tomar las riendas de nuestra vida y adoptar decisiones acordes con nuestras necesidades y valores. Cuando marcamos límites claros, estamos transmitiendo a los demás que valoramos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro bienestar emocional.

También existe otra enseñanza importante detrás de esta reflexión: diferenciar entre necesitar y exigir. Necesitar ayuda forma parte de la condición humana. El problema aparece cuando convertimos la ayuda de los demás en un derecho permanente y dejamos de valorar el esfuerzo que supone para los demás, olvidando que ellos también tienen sus propias necesidades y límites.

Citas de Arthur Schopenhauer