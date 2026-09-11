La reflexión de Arthur Schopenhauer, filósofo alemán: «Dar a quien no sabe recibir es despojar a quien realmente lo necesita»
La reflexión de Schopenhauer que remueve conciencias
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La frase «Dar a quien no sabe recibir es despojar a quien realmente lo necesita», de Arthur Schopenhauer, se puede entender como una advertencia sobre el valor de aquello que ofrecemos. En ocasiones, entregamos nuestro tiempo y nuestra atención a personas que no están preparadas para recibirlos o que simplemente no los valoran. No se trata de cerrar el corazón ni de convertirse en una persona egoísta e insolidaria, sino de saber dónde debemos poner nuestra energía.
El autor de «El mundo como voluntad y representación» fue un pensador poco dado a las concesiones. Considerado uno de los grandes representantes del pesimismo filosófico, sostenía que la realidad está dominada por una fuerza irracional que condiciona nuestra existencia. A esta fuerza la denominó «voluntad»: un impulso ciego que nos coloca ante situaciones que no hemos elegido y que, en muchas ocasiones, nos conduce al sufrimiento y la frustración.
«Dar a quien no sabe recibir es despojar a quien realmente lo necesita»
Schopenhauer tenía una visión especialmente crítica de los deseos humanos. Para él, gran parte de nuestro sufrimiento nace de querer aquello que todavía no tenemos. Cuando logramos algo, la satisfacción dura poco, y rápidamente aparece un nuevo deseo. En las relaciones, ocurre algo muy similar. Podemos dar cariño a quien no sabe corresponderlo, ofrecer nuestra ayuda a quien nunca la valora o dedicar nuestro tiempo a quien apenas se preocupa por nosotros. En esos casos, seguir dando no siempre es una muestra de bondad; a veces, es una forma de olvidarnos de nosotros mismos.
Poner límites nos ayuda a proteger nuestro espacio personal y emocional, algo que contribuye a que nos sintamos más respetados, tranquilos y seguros, evitando que aparezca una inseguridad excesiva. Además, establecer límites es una manera de practicar el autocuidado y reforzar nuestra autoestima. Nos permite tomar las riendas de nuestra vida y adoptar decisiones acordes con nuestras necesidades y valores. Cuando marcamos límites claros, estamos transmitiendo a los demás que valoramos nuestro tiempo, nuestra energía y nuestro bienestar emocional.
También existe otra enseñanza importante detrás de esta reflexión: diferenciar entre necesitar y exigir. Necesitar ayuda forma parte de la condición humana. El problema aparece cuando convertimos la ayuda de los demás en un derecho permanente y dejamos de valorar el esfuerzo que supone para los demás, olvidando que ellos también tienen sus propias necesidades y límites.
Citas de Arthur Schopenhauer
- «Es difícil encontrar la felicidad dentro de uno mismo, pero es imposible encontrarla en otro lugar»
- «Los dos enemigos de la felicidad humana son el dolor y el aburrimiento»
- «La felicidad consiste en la repetición frecuente del placer»
- «El joven debe, tempranamente, estar capacitado para soportar estar solo; ya que es una fuente de felicidad y de paz mental»
- «El que no disfruta de la soledad, no amará a la libertad»
- «Un hombre puede ser él mismo sólo mientras está solo»
- «Los mejores, más variados y duraderos placeres, son los de la mente»
- «Lo que la gente comúnmente llama destino es, por regla general, nada más que su propia conducta estúpida y tonta»
- «Toda verdad pasa por tres etapas. Primero, es ridiculizada. En segundo lugar, es violentamente rechazada. En tercer lugar, es aceptada como evidente por sí misma»
- «Si un hombre quiere leer buenos libros, debe evitar los malos; porque la vida es corta, y el tiempo y la energía, limitada»
- «Cuando miras hacia atrás en tu vida, parece como si hubiera una trama, pero cuando estás en él, es un desastre: sólo hay una sorpresa tras otra. Más tarde, ves que era perfecto»
- «El mundo no es una fábrica y los animales no son productos para nuestro uso»
- «El hombre es el único animal que causa dolor a otros sin más objeto que querer hacerlo»
- «La compasión por los animales está íntimamente ligada con la bondad de carácter, y con seguridad afirmo que, quien es cruel con los animales, no puede ser un buen hombre»
- «La compasión es la base de la moralidad»
- «Seguramente, un hombre puede hacer lo que quiere hacer; sin embargo, no puede determinar lo que quiere»
- «El placer nunca es tan agradable como se esperaba y el dolor es siempre más doloroso»
- «Nunca he conocido ningún problema que una hora de lectura no alivie»
- «La música es la respuesta al misterio de la vida. La más profunda de todas las artes, expresa los pensamientos más profundos de la vida»
- «La música es la melodía cuyo texto es el mundo»
- «Casi todos nuestros dolores surgen de nuestras relaciones con otras personas»
- «La vida de cada individuo, realmente, es una tragedia; sin embargo, si se la atraviesa en detalle, tiene el carácter de una comedia»
- «El talento alcanza un objetivo que nadie más puede alcanzar. El genio golpea un objetivo que nadie más puede ver»
- «Es una cosa sabia ser cortés; en consecuencia, es una estupidez ser grosero»