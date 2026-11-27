En el bus o el metro nos encontramos a personas de muchos tipos. Y la psicología marca el comportamiento de cada uno. Quienes se sienten lejos del resto en el transporte público pueden parecer antisociales. Pero no lo son. Hay motivos por los que se apartan del resto.

Entre los muchos factores están la búsqueda de comodidad, seguridad y reducir la invasión del espacio propio. Por ejemplo, un estudio sobre este tema, publicado en Science Direct desglosa que los usuarios del transporte público suelen experimentar aglomeraciones durante sus desplazamientos. El estudio, realizado con 139 pasajeros de trenes urbanos en hora punta, indica mayores problemas de estrés (autoinforme, niveles de cortisol en saliva y efectos posteriores en el rendimiento). Cuando los usuarios debían sentarse cerca de otros pasajeros, experimentaban reacciones adversas.

Por qué hay personas que se sientan lejos del resto en el transporte público

Estos resultados concuerdan con investigaciones previas que señalan que la distancia entre las personas —cuando esta deriva en una invasión del espacio personal— constituye un factor ambiental más determinante que la densidad en sí misma. Asimismo, estos hallazgos tienen consecuencias para el diseño de los vehículos de transporte público.

Mientras que otra investigación, publicada en la National Library of Medicine, añade cómo la sensibilidad sensorial influye en la distancia interpersonal que preferimos mantener. Los resultados apuntan a que las personas con mayor sensibilidad sensorial tienden a preferir distancias mayores.

Por eso, no todo el mundo reacciona de la misma manera en un vagón lleno. Mientras algunas personas pueden sentirse cómodas rodeadas de pasajeros, otras experimentan mayor incomodidad y prefieren alejarse, reducir los estímulos o evitar el contacto visual. Son diferencias que no tienen por qué reflejar una mayor o menor sociabilidad. Eso depende de cada uno.

Es decir, la idea de que nos alejamos por un instinto de protección es una interpretación divulgativa razonable, pero sería más preciso hablar de una respuesta psicológica de protección del espacio personal, relacionada con el estrés, la comodidad y la sensibilidad sensorial, que de un instinto universal demostrado, tal como concluyen los estudios.

Qué pasa si alguien se sienta cerca en el transporte público

El estudio, publicado en Science Direct, concluye que los investigadores observaron que la proximidad física influía en diferentes indicadores, incluidos los niveles de cortisol salival, las percepciones de estrés y determinados efectos sobre el rendimiento.

El estudio concluye así que la sensación de aglomeración está estrechamente relacionada con la invasión del espacio personal, y no exclusivamente con el número de personas que comparten un espacio.

Hay más investigaciones que hablan de este tema. Un estudio publicado en Scientific Reports en 2024, con 864 participantes de entre 3 y 89 años, examinó cómo varía la distancia interpersonal a lo largo de la vida. Los resultados mostraron que esta distancia cambia según la edad y la familiaridad con la persona, además de presentar diferencias individuales.

Así, sentarse lejos de los demás en el metro o el autobús no debe interpretarse automáticamente como una señal de antisocialidad. Puede ser simplemente una forma de buscar comodidad, reducir estímulos y preservar un espacio personal que el cerebro considera importante.

Estrés y sociabilidad

Según DEEA, el impacto del estrés en las personas es multifacético. Puede manifestarse físicamente en forma de dolores de cabeza, problemas digestivos, insomnio, y un sistema inmunológico debilitado, entre otros. En el ámbito emocional, puede resultar en irritabilidad, sentimientos de desesperanza, y una disminución en la satisfacción general con la vida.

Mientras que en Ipsia destaca que los efectos de la sobrecarga psicosocial pueden hacerse notar de manera larvada o brusca, pero siempre después de una larga exposición a factores externos de estrés relativamente estables, a los que la persona parece estar bien adaptado razonablemente.

La evolución larvada se caracteriza por patología inespecífica, morbilidad psiquiátrica menor, sentimientos de desánimo y desesperanza, envejecimiento prematuro, disminución generalizada de la capacidad funcional, etc. El síndrome metabólico es una de sus más extendidas expresiones en la sociedad actual.

Hay que comprender y no juzgar a las personas cuando vemos que se apartan o se sientan lejos dentro del transporte público. Por ello, la próxima vez que alguien elija el asiento más alejado de un vagón aparentemente vacío, debemos pensar que quizá no esté evitando a las personas en genera. El problema está en que simplemente quiere estar mucho más cómodo y evitar el cierto estrés de un metro y el gobio de mucha gente de golpe.