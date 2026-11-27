Lucía tiene 27 años, es madrileña y hace cuatro años decidió comprar una vivienda de más de un siglo de antigüedad en una pequeña aldea de los montes de Galicia, donde apenas viven nueve personas. Se considera una auténtica «buscavidas» y, antes de comenzar ésta nueva etapa, tuvo una tienda online de artesanía, trabajó en discotecas y también se ganó la vida como música callejera. Además, dedicó varios años a estudiar permacultura, unos conocimientos que ahora quiere poner en práctica en su propia finca.

Antes de instalarse definitivamente, pasó un par de años de alquiler para comprobar si era realmente lo que buscaba. Cuando tuvo claro que quería quedarse, decidió comprar una vivienda por sólo 6.000 euros. Además, su gasto mensual es mínimo: «en lo que más gasto al mes es en mis animales, unos 150 euros; para mí, la compra del mes ronda los 50 euros, porque entre el huerto y la recolección gasto muy poco».

Lucía, la joven que cambió Madrid por los montes de Galicia

Lucía nació en Madrid y, antes de cambiar de vida, trabajaba por las noches en discotecas. Tenía 24 años cuando empezó a plantearse seriamente dejar atrás la ciudad. Recuerda que un día, al volver del trabajo, sintió que todo estaba demasiado establecido y que se encontraba atrapada en una vida de la que necesitaba salir. Tenía un empleo fijo y llevaba muchos años viviendo en la misma casa, pero se dio cuenta de que, si no probaba a cambiar de vida en aquel momento, probablemente nunca lo haría. Era joven y pensó que, si la experiencia no salía como esperaba, siempre podría regresar.

«Venía del trabajo y lo vi todo tan hecho, me vi tan atrapada. Tenía el trabajo fijo, la casa llevaba muchos años ya en la misma casa y dije, si no he probado ahora, no voy a probar nunca. Soy joven, si me arrepiento puedo volver. Y la verdad que creo que los pueblos merecen no ser vaciados del todo», comenta. Eso sí, reconoce vivir en un entorno rural también implica ciertas limitaciones. Por ejemplo, el supermercado más cercano se encuentra a unos 15 minutos en coche, el mismo tiempo que necesita para llegar al centro de salud.

«Me daba mucho más miedo quedarme en Madrid con toda la precariedad que hay, con todos los problemas, con toda la delincuencia, que venirme aquí a experimentar cómo se pone un tejado, cómo se hace un sistema eléctrico o cómo cambiar una ventana.He vivido en Madrid toda la vida y no conocía a mi vecino de al lado, y aquí es que no puedo ir por un sitio sin que me saluden. Ya somos familia».

Vivienda y proyectos

La casa tiene cocina, salón, una lareira tradicional y el dormitorio que utiliza actualmente. Además, Lucía ha construido el gallinero y los cercados para los conejos utilizando madera reutilizada. La finca también conserva un antiguo hórreo de piedra y madera que tiene previsto restaurar, respetando su aspecto exterior original. Entre sus planes está acondicionar el interior para instalar una bañera de hidromasaje que, por ahora, tiene guardada en la cuadra.

Para financiar el proyecto, Lucía decidió acumular la prestación por desempleo después de haber trabajado mientras avanzaba con las obras. También ha conseguido reducir considerablemente sus gastos cotidianos gracias a su forma de alimentarse. Según explica, destina alrededor de 50 euros mensuales al supermercado, donde compra principalmente productos básicos, ya que obtiene el resto de los alimentos los obtiene de su huerto y de la recolección.

Más allá de conseguir una vida autosuficiente, Lucía también quiere contribuir a frenar la despoblación rural. «Luchar un poquito contra lo que es la despoblación que tenemos en los pueblos de España, que es brutal y me parece terrible», comenta. Ahora, su próximo objetivo es solicitar una ayuda de incorporación ganadera para poder «meter vacas» en la finca. Sin embargo, tiene claro que seguirá adelante con sus planes independientemente de que consiga la subvención. Si finalmente no se la conceden, simplemente tendrá que avanzar «más despacio».

«Una de las cosas que me empujó a mí a venirme a un sitio así fue ver vídeos de personas como tú (en referencia a Álvaro), que enseñan los abandonos. Y dije, una de esas casas merece una segunda oportunidad», confiesa.

A pesar de tener sólo nueve habitantes, la aldea conserva un importante patrimonio histórico y arquitectónico. Entre sus construcciones destaca un horno de pan comunal que todavía utilizan los vecinos, un antiguo aserradero y un molino en ruinas que esperan poder rehabilitar. También cuenta con varias viviendas de arquitectura tradicional, una de las cuales estáprotegida por la UNESCO. Otro de los lugares más llamativos es una antigua escuela de la época franquista que quedó abandonada. Lucía tiene un sueño para este edificio: recuperarlo y acondicionarlo para que pueda acoger a voluntarios que quieran conocer la zona y colaborar en los diferentes proyectos de la aldea.