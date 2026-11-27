No todos los inventos agrícolas tienen que ser tecnológicos. A veces basta con tener ideas para proteger el medioambiente. Alice Cerutti ha reservado para los árboles, los insectos y las aves una parte de las tierras con las que se gana la vida.

Lo ha hecho en su explotación de Cascina Oschiena, en el norte de Italia, donde ha recuperado bosques y humedales donde antes se cultivaba arroz. La transformación ocupa ya aproximadamente un tercio de una finca de 110 hectáreas.

La agricultora, de 43 años, asumió la gestión del negocio familiar en 2012. Desde entonces, ha combinado el cultivo con la recuperación de hábitats y la plantación de más de 10.000 ejemplares de especies vegetales autóctonas, entre ellos robles, alisos, fresnos y carpes. En las parcelas que mantiene en producción sigue cosechando arroz.

Agricultura italiana convierte los arrozales en 25 hectáreas de humedales

El proyecto tomó forma en 2019, después de cuatro años de planificación y del trabajo con especialistas en aves, plantas, insectos y anfibios. La finca destinó 25 hectáreas que habían servido para producir arroz a la creación de una zona húmeda.

Para conseguirlo, hubo que organizar el terreno según las necesidades de sus nuevos habitantes. El agua se gestiona a distintas profundidades y cambia a lo largo del año. Hay que tener en cuenta que unas aves necesitan zonas someras para alimentarse; pero otras quizá encuentran refugio en sectores más inundados.

Por ejemplo, entre abril y junio, el diseño contempla praderas secas o parcialmente húmedas donde puedan anidar las aves y crecer sus polluelos. Después de la reproducción, aumenta la superficie inundada para atender a las especies que llegan durante la migración y permanecen en invierno.

También ha creado pendientes suaves y pasos que permiten a las crías entrar y salir del agua antes de aprender a volar. Son detalles poco visibles desde lejos, pero fundamentales para que el antiguo campo de cultivo funcione como lugar de reproducción.

El proyecto agrícola que puede salvar a la aguja colinegra

Uno de los objetivos principales de la reserva es proteger a la aguja colinegra, un ave migratoria de patas largas y pico recto que necesita ambientes adecuados para criar.

Además, la zona húmeda también está pensada para anfibios, mariposas y libélulas. Mantener agua y vegetación en diferentes condiciones permite ofrecerles refugio durante más meses, incluso cuando los arrozales de alrededor han terminado su ciclo de cultivo.

De hecho, entre los insectos observados figura la mariposa Lycaena dispar, vinculada a ambientes húmedos. En general, Cerutti cuenta que, desde las primeras plantaciones, ha percibido un aumento de mariposas y libélulas.

Cómo produce arroz mientras gestiona los nuevos humedales

Mientras los humedales siguen su propio calendario, el trabajo agrícola continúa en las parcelas cercanas. Cerutti cultiva variedades como Carnaroli Classico y Arborio Classico, además de arroces rojos y negros.

Por si fuera poco, entre cosechas entran en la explotación alrededor de 1.200 ovejas. Los animales aprovechan la vegetación y dejan materia orgánica sobre el terreno, que se puede utilizar.

Como nota negativa, el calor sigue afectando a las cosechas, aunque las variedades tradicionales están demostrando una mayor resistencia. Aun así, la disponibilidad de agua sigue siendo un quebradero de cabeza.