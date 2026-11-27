Cada vez son más las especies que sufren las consecuencias de la intervención humana en su ecosistema, como ocurre con los peces de ríos y humedales. En España existen leyes pensadas para protegerlas, pero un caso reciente en La Rioja ha puesto de manifiesto lo delicado que resulta compatibilizar las obras necesarias con la conservación de la fauna: el vaciado del embalse de El Perdiguero, en Calahorra.

Durante varios meses, el embalse se fue vaciando para poder cambiar las válvulas de seguridad de la presa. La obra tenía una justificación técnica, pero los ecologistas alertaron de que la falta de un plan de rescate continuo para la fauna podía chocar con el espíritu de la Ley 2/2023 de Biodiversidad y Patrimonio Natural de La Rioja.

Por qué se vació el embalse de El Perdiguero

El Perdiguero, gestionado por la Comunidad General de Regadíos de Calahorra, llevaba décadas sin vaciarse a fondo. Las inspecciones periódicas detectaron deficiencias en dos elementos clave para la seguridad de la infraestructura: las válvulas de cierre instaladas durante el recrecimiento del embalse, entre 1985 y 1990. Ante el riesgo potencial para la población y para la propia presa, se decidió sustituirlas.

El desembalse comenzó el 29 de septiembre de 2025 y se prolongó durante más de cuatro meses, hasta que a finales de enero de 2026 se alcanzó el nivel necesario para acceder a las válvulas, sin necesidad de dejar el embalse completamente seco. El cambio de las dos válvulas se realizó entre el 3 y el 9 de febrero, y después comenzó el llenado con un aporte de agua procedente del embalse de Enciso, a través del río Cidacos.

Rescates y muertes: lo que dejó el vaciado

Durante el proceso, la Dirección General de Medio Natural de La Rioja llevó a cabo varias actuaciones de rescate. Se trasladaron cientos de ejemplares de pez fraile y de almejas de agua dulce autóctonas, y también se rescató una anguila adulta. Ecologistas en Acción calificó estos rescates de «muy buena iniciativa», aunque advirtió de que en el embalse vivían muchas más especies que iban quedando atrapadas a medida que bajaba el agua.

Con menos caudal, los animales se concentraron en pequeñas bolsas de agua, donde el oxígeno disminuye rápidamente. Los ecologistas constataron muertes de anguilas atrapadas en el barro y también se observaron peces muertos y galápagos desplazándose por los lodos. Al mismo tiempo, las playas de barro que quedaron al descubierto atrajeron durante meses a numerosas aves acuáticas, como somormujos, correlimos, avocetas, gaviotas o cormoranes.

Los ecologistas reclamaron rescates continuados mientras quedara agua en el embalse, con el traslado de los ejemplares a tramos del río Cidacos o a zonas húmedas cercanas. También pidieron que el coto de pesca de El Perdiguero se vedara durante la temporada 2026, para dar tiempo a que el embalse se recuperara.

Las especies en peligro que viven en El Perdiguero

El pez fraile fue la principal preocupación. Está catalogado como especie en peligro de extinción en La Rioja y depende de aguas tranquilas y bien oxigenadas, por lo que la pérdida repentina de su hábitat lo deja sin apenas margen para adaptarse.

La anguila europea hace el caso todavía más sensible. Desde 2008, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) la considera en peligro crítico de extinción, el nivel de amenaza más alto antes de desaparecer en estado silvestre.

En el embalse vive también el galápago leproso, una tortuga de agua dulce protegida en España, y el gobio ibérico, una especie exclusiva de la península ibérica. Junto a ellas aparecen otras más comunes, como el barbo de Graells o la tenca, que también sufrieron la pérdida de su hábitat. El caso de El Perdiguero deja una lección para futuras obras en embalses: planificar el rescate de la fauna antes de empezar puede marcar la diferencia para especies que ya están al límite.