A primera vista, parece imposible: un solo árbol que ofrece melocotones, ciruelas, albaricoques, nectarinas y cerezas, como si varias especies compartieran raíces y ramas. Sin embargo, este ejemplar existe y no es fruto de la ingeniería genética, sino de una técnica agrícola tradicional llevada a una escala sorprendente. Se conoce como el Árbol de los Cuarenta Frutos, también llamado como Frankenstein, y es una creación del artista y profesor estadounidense Sam Van Aken. En primavera, sus flores de distintos colores anuncian un proyecto que combina arte, conocimiento botánico y conservación de la biodiversidad.

Según Enséñame de Ciencia, la propuesta nació de la fascinación de Van Aken por los injertos, un procedimiento que permite unir una parte de una planta a otra para que ambas crezcan como un solo organismo. El artista incorporó ramas de distintas variedades de fruta de hueso a un árbol compatible. Cada injerto mantiene sus características y produce su propia fruta. El resultado cambia con las estaciones: primero aparecen flores rosas, blancas y carmesí; después, durante el verano, maduran diferentes frutos en distintas ramas. Más allá del asombro que provoca, la iniciativa persigue recuperar variedades antiguas que han dejado de cultivarse y ampliar la diversidad de los huertos. Su aspecto insólito explica el apodo de árbol Frankenstein, aunque detrás de él no hay ningún experimento sobrenatural, sino paciencia, conocimiento y trabajo continuado.

¿Qué es el árbol Frankenstein y cómo produce tantas frutas?

El nombre popular alude a su aspecto extraordinario, pero su funcionamiento responde a principios conocidos de la horticultura. Van Aken trabaja con especies de fruta de hueso que presentan suficiente compatibilidad para aceptar injertos.

Entre ellas figuran melocotones, ciruelas, albaricoques, nectarinas y cerezas. El tronco no transforma una fruta en otra: cada rama injertada conserva la capacidad de producir la variedad de la que procede.

El método utilizado es el injerto de virutas. Consiste en insertar una pequeña porción de madera con una yema de la variedad elegida en una rama del árbol receptor. Si la unión prende, la yema puede desarrollarse y convertirse en una nueva rama productiva.

El proceso exige planificación, podas y seguimiento para mantener el equilibrio entre las distintas partes. Por eso, aunque el resultado parezca espontáneo, detrás hay años de cuidados.

Las flores multicolores anuncian los frutos

La transformación más llamativa llega en primavera. En lugar de una floración uniforme, el árbol se cubre de tonos rosas, blancos y carmesí, según las variedades injertadas.

La estampa lo convierte en una obra viva que cambia de aspecto durante el año. Más tarde, en verano, las ramas ofrecen frutos de forma escalonada, porque no todas las variedades maduran al mismo tiempo.

El número 40 también tiene un sentido simbólico para su creador. Van Aken lo eligió por su presencia en distintas tradiciones culturales y religiosas como representación de una multitud, pero también porque le parecía una cantidad manejable.

Según explicó al Jardín Botánico de Berkshire, un árbol puede soportar entre 55 y 60 injertos; después, selecciona y poda hasta conservar alrededor de cuarenta ramas sólidas.

Un proyecto artístico que conserva variedades antiguas

La dimensión estética fue el punto de partida, pero la iniciativa adquirió otro sentido cuando Van Aken comenzó a investigar la historia de las frutas. La lectura de «Las ciruelas de Nueva York», publicado en 1911, despertó su interés por variedades tradicionales poco habituales en los comercios actuales. Desde entonces, colaboró con agricultores y recurrió a recursos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos para localizar y recuperar ejemplares antiguos.

Cada injerto permite conservar una variedad concreta y reproducirla en otro árbol. Así, el proyecto no se limita a exhibir una curiosidad botánica: también ayuda a mantener un patrimonio agrícola que puede perderse cuando dejan de cultivarse determinadas frutas.

Algunas variedades tienen una historia de siglos. En el ejemplar del Jardín Botánico de Berkshire, por ejemplo, crece la ciruela Damson, vinculada a Damasco y difundida por Europa antes de llegar a América.

De la universidad a los jardines públicos

Van Aken creció en una granja de Pensilvania y recuerda que su primer encuentro con un injerto le pareció casi mágico. También conocía la reputación de su bisabuelo como especialista en esta práctica, una tradición familiar que alimentó su curiosidad.

El primer árbol del proyecto se plantó en el campus de la Universidad de Syracuse, donde Van Aken es profesor de arte. Con el tiempo, la iniciativa llegó a distintos puntos de Estados Unidos.

El Jardín Botánico de Berkshire plantó su ejemplar en 2018. Comenzó con unas 20 variedades y fue incorporando otras a medida que el árbol crecía. El proceso sufrió un contratiempo cuando unos topillos dañaron el tronco.

Van Aken intentó salvarlo mediante injertos de brotes de raíz y dejó de añadir variedades durante un tiempo para comprobar su recuperación. En 2024, el árbol volvió a florecer.