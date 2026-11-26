Los embalses extremeños llegan al final del otoño con mucha más agua de la que suelen tener en estas fechas. Según el Boletín Hidrológico que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) publicó el 17 de noviembre, las presas de Extremadura almacenaban 9.419 hectómetros cúbicos (hm³), el 65,2% de su capacidad.

Esa cifra supera en casi 20 puntos la media de los últimos 10 años para la misma semana, que ronda el 45,5%. Además, en la semana de las lluvias que, según el ministerio, afectaron de forma considerable a toda la península, las presas extremeñas ganaron 476 hm³.

Los embalses extremeños, al 65,2% frente al 45,5% de la última década

En hectómetros cúbicos, las presas de la comunidad guardaban a mediados de noviembre unos 2.840 hm³ más que la media de la década en esa misma semana. Cada hectómetro cúbico equivale a mil millones de litros de agua.

Los embalses extremeños superan también el nivel de hace un año. En la misma semana de 2025 almacenaban 8.566 hm³ (el 59,3%), así que este otoño tienen 853 hm³ más que entonces. Ninguno de los últimos 10 noviembres llegó a esta cifra, y el más alto, el de 2016, se quedó en unos 7.850 hm³.

Extremadura tiene 43 embalses de más de cinco hm³ en la base de datos semanal del MITECO, con una capacidad total de 14.444 hm³. Están repartidos entre la cuenca del Guadiana, que reúne la mayoría de las presas de Badajoz, y la del Tajo, que recoge buena parte de las de Cáceres.

¿Qué embalses extremeños tienen más agua?

La Serena, sobre el río Zújar, es el embalse con más capacidad de España, con 3.219 hm³. El 17 de noviembre estaba al 81,4%, con 2.619 hm³, frente a los 1.031 hm³ (el 32%) de su media de la última década en esa semana.

Por otra parte, Cíjara, sobre el río Guadiana, almacenaba 1.155 hm³ (el 76,7%), más del doble de los 527 hm³ de su media. Alange, con una media del 27,4% en esta semana del año, llegaba al 50,7%, y Orellana, aguas abajo de Cíjara, al 73,5%.

Sin embargo, las grandes presas del Tajo, en la provincia de Cáceres, están más cerca de lo habitual. Alcántara, la segunda de España por capacidad (3.160 hm³), estaba al 53,4%, algo por debajo del 55% de su media, y Valdecañas, al 54,1%, casi igual que el 52,9% de la década. Las dos son presas de uso hidroeléctrico, por lo que su nivel depende también del agua que sueltan para producir electricidad.

Dentro de la misma cuenca, el embalse de Gabriel y Galán, sobre el río Alagón, estaba al 48,6%, 10 puntos por encima del 38,5% de su media.

La cuenca del Guadiana sigue subiendo en el boletín del 24 de noviembre

Las dos cuencas de los embalses extremeños han seguido ganando agua esta semana. Según el boletín que el MITECO publicó este martes, 24 de noviembre, la del Guadiana está al 73%, frente al 72,3% de la semana anterior, y la del Tajo ha pasado del 55,1% al 58%.

En la cuenca del Guadiana, la ventaja sobre la década es todavía mayor que en el conjunto de Extremadura. El 17 de noviembre, sus embalses estaban al 72,3%, cuando la media de los últimos 10 años en esa semana es del 40%, más de 32 puntos por debajo.

Para el conjunto de España, la reserva hídrica está al 58,6%, con 32.819 hm³, después de ganar 869 hm³ en siete días. De acuerdo con el ministerio, las precipitaciones de esta semana fueron abundantes en la vertiente atlántica, a la que pertenecen el Guadiana y el Tajo.