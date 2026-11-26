Ofertas Black Friday Amazon, en directo: los mejores descuentos, rebajas y chollos por tiempo limitado
Llegan nuevas ofertas en tecnología, belleza, moda, pequeños electrodomésticos y productos para el hogar
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El Black Friday está cada vez más cerca y Amazon continúa lanzando descuentos para adelantar las compras navideñas.
Este jueves llegan nuevas ofertas en tecnología, belleza, moda, pequeños electrodomésticos y productos para el hogar, con oportunidades para ahorrar en marcas conocidas y encontrar auténticos chollos.
Ofertas Black Friday Amazon, en directo: los mejores descuentos, rebajas y chollos por tiempo limitado
Esta maleta rígida American Tourister esta rebajada a 86,66 euros en Amazon
La American Tourister Flashline está disponible en Amazon por 86,66 euros, frente a los 92 euros de su precio mediano. El descuento del 6 % supone un ahorro de 5,34 euros. Esta maleta de color plata cuenta con una capacidad ampliable de 69 a 75 litros y pesa 3,5 kilos. Su diseño incorpora un candado TSA para mayor seguridad durante los viajes, además de correas cruzadas interiores y un separador de malla con bolsillo para organizar la ropa y otros objetos.
Este iPad Air de Apple con 1 TB de almacenamiento baja a 1.479 euros en Amazon
El iPad Air de 11 pulgadas con chip M4 está disponible en Amazon por 1.479 euros, frente a los 1.569 euros de su precio recomendado. El descuento del 6 % supone un ahorro de 90 euros. Este modelo, en color azul, incorpora una pantalla Liquid Retina, 1 TB de almacenamiento y cámaras frontal y trasera de 12 megapíxeles. También cuenta con conectividad Wi-Fi 7, el chip N1 de Apple y Touch ID para desbloquear el dispositivo mediante huella dactilar. Una opción para quienes buscan una tablet con gran capacidad de almacenamiento.
Estas zapatillas PUMA bajan de 64,95 a 30,78 euros en Amazon con un 53 % de descuento
Las PUMA Club II Era en color negro están disponibles en Amazon por 30,78 euros, frente a los 64,95 euros de su precio recomendado. La rebaja del 53 % supone un ahorro de 34,17 euros. Este modelo de estilo deportivo y urbano es una opción para el uso diario y para combinar con distintos conjuntos informales. Su diseño clásico permite incorporarlas fácilmente al armario como un calzado versátil para el día a día.
¡Arrancamos el directo de ofertas de Amazon de este jueves 26 de noviembre!
El Black Friday está a la vuelta de la esquina y las promociones no dejan de llegar. Desde primera hora recopilamos los descuentos más interesantes en tecnología, moda, belleza, hogar y cuidado personal, con productos de marcas como LG, JBL, Oral-B, adidas o De’Longhi.
Renova rebaja un 55% sus rollos de cocina XXL y deja el paquete por solo 0,83 euros en Amazon
Los rollos de cocina Renova Maxiabsorption XXL están disponibles en Amazon por 0,83 euros, frente a los 1,85 euros de su precio recomendado. Una bajada del 55% que permite ahorrar 1,02 euros en la compra. Este formato incluye un rollo XXL equivalente a tres rollos estándar, por lo que ofrece más papel en una sola unidad. Además, cuenta con triple capa, es maxiabsorbente y mantiene su resistencia incluso cuando está mojado. También dispone de certificación FSC, que garantiza que el papel procede de fuentes responsables.