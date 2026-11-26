El Black Friday está cada vez más cerca y Amazon continúa lanzando descuentos para adelantar las compras navideñas.

Este jueves llegan nuevas ofertas en tecnología, belleza, moda, pequeños electrodomésticos y productos para el hogar, con oportunidades para ahorrar en marcas conocidas y encontrar auténticos chollos.

Ofertas Black Friday Amazon, en directo: los mejores descuentos, rebajas y chollos por tiempo limitado