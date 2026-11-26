Este fin de semana se celebra el GP de Valencia de MotoGP 2026, que será la última prueba del Mundial de motociclismo a la que llega Marc Márquez como nuevo campeón del mundo. El de Cervera recibirá un merecido homenaje de la afición española después de conseguir en Portimao su décimo título mundial, el octavo en la categoría reina. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre el GP de Valencia de MotoGP y cómo llegar al Circuito Ricardo Tormo de Cheste, donde se celebrará la carrera.

El Circuito Ricardo Tormo de Cheste vuelve a acoger el GP de Valencia de MotoGP 2026, que se celebrará entre el viernes 27 y el domingo 29 de noviembre. Esta será la última prueba del Mundial de motociclismo que ya se ha decidido en la categoría reina, donde Marc Márquez se proclamó campeón en el GP de Portugal celebrado hace unos días en Portimao. El circuito valenciano se llenará para homenajear al diez veces campeón del mundo.

Dónde está el Circuito Ricardo Tormo

El Circuito Ricardo Tormo está situado en la localidad valenciana de Cheste, que está situada a 25 kilómetros del centro de Valencia. Este circuito fue inaugurado en el año 1999 y desde ese año acoge pruebas del Mundial de motociclismo hasta el próximo año 2031, en el que expirará su contrato. Tiene una capacidad para 125.000 espectadores y su nombre rinde tributo a Ricardo Tormo, piloto valenciano que fue dos veces campeón del mundo.

Cómo llegar a Cheste: coche privado, transporte público…

El Circuito Ricardo Tormo de Cheste está a sólo 25 minutos de Valencia y eso hace que sea posible acceder a través del transporte público. El perfil oficial del circuito recomienda ir en moto o transporte público para evitar los atascos que se pueden dar en la A-3.

Una opción recomendable es acudir en transporte público, concretamente en cercanías. La línea C-3 que sale de la Estación del Norte te dejará en el apeadero del circuito, a 10 minutos andando de la puerta de entrada. Otra buena opción es coger el autobús directo habilitado para la ocasión que sale desde Valencia y alrededores y va directo al circuito. Los tickets se pueden comprar vía online. El taxi también cuenta con una ruta específica para evitar atascos aunque es la opción más cara.

Dónde aparcar en el Circuito Ricardo Tormo

La organización del Circuito Ricardo Tormo de Cheste pondrá aparcamiento a disposición de los aficionados que quiera acudir en su propio vehículo. Los que quieran ir en moto, que es la mejor opción, tendrán habilitado aparcamiento en la Ruta A y Ruta C, en la que habrá servicios de guardacascos.

Los que quieran acceder en coche se habilitará un aparcamiento en las zonas B y C desde donde se tendrá que coger un autobus lanzadera gratuito hacia el circuito.