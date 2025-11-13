Cómo llegar al Circuito Ricardo Tormo para ver el GP de Valencia: así se va a Cheste para el Mundial de MotoGP

El Mundial de motociclismo cerrará el telón de la temporada 2025 este próximo fin de semana con la disputa del GP de Valencia. Tras una edición, en 2024, donde no se pudo disputar por los desperfectos que causó la DANA en el trazado de Ricardo Tormo, y que tuvo que trasladarse para disputar la última prueba del Mundial en Montmeló, Barcelona, Cheste acogerá a todos los pilotos del mundo para poner fin a un campeonato que dominó de principio a fin Marc Márquez, ocho veces ganador del Mundial.

Cuándo es el GP de Valencia del Mundial de MotoGP y dónde es

El GP de Valencia 2025, que se celebra en Cheste, disputará este próximo fin de semana del jueves 13 al domingo 16 de noviembre. Estos citados días abarcarán ruedas de prensa previas, los entrenamientos libres, la clasificación y la respectiva carrera, que tal y como hemos apuntado líneas atrás será la última de la temporada, y donde habrá un total de 27 vueltas y la cual arrancará en el horario europeo habitual del próximo día 16, a partir de las 14:00 horas.

Cómo llegar a Cheste: en coche privado y en transporte público

Si te diriges al trazado de Cheste en vehículo propio, si partes desde Valencia deberás conducir por la autovía A-3, es decir, dirección Valencia-Madrid y coger la salida 334, en dirección a ‘urbanizaciones y circuito’. Otra opción sería tomar la A-3 en dirección Madrid y coger la salida 334 hacia Cheste. Hay que tener en cuenta que, durante la celebración de ciertos eventos, hay rutas que podrían sufrir cortes debido a la seguridad de la Policía, y dependiendo de la zona de acceso que tengas tendrías que tomar una ruta u otra alternativa.

Por otro lado, en transporte público desde Valencia debes coger el tren de cercanías de la línea C-3, que conecta Valencia con Cheste. Asimismo, existe un bus que sale desde la estación de Valencia cada dos horas y llega al municipio aproximadamente a los 50 minutos. Es de vital importancia comprobar si en los días de carreras u otros eventos la línea funciona con normalidad o existen algún que otro tipo de restricción o modificación.

Dónde aparcar cerca del Circuito Ricardo Tormo

Por último, para aparcar cerca del Circuito Ricardo Tormo es aconsejable, en primer lugar, llegar con bastante tiempo de antelación para poder estacionar el vehículo sin problemas, de lo contrario el tráfico podría incluso complicar la acción. La zona de aparcamientos más cercana, en teoría, es justo en los polígonos cercanos al trazado, y se encuentran a una distancia entre 1 y 3 kilómetros.