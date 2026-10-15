Entradas para el GP de Valencia del Mundial de MotoGP 2026: cuánto cuestan y cómo comprarlas

El GP de Valencia de MotoGP 2026 tendrá lugar entre el próximo 27 y 29 de noviembre en el mítico circuito Ricardo Tormo de Cheste. Esta será la última prueba de un campeonato del mundo de motociclismo que se están jugando Jorge Martín y Marc Márquez. Las entradas fueron a la venta hace unas semanas y están todas agotadas a la espera de que salgan nuevos paquetes de la venta. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre las entradas en el GP de Valencia de MotoGP 2026.

El GP de Valencia de MotoGP volverá a ser la última prueba de uno de los mundiales más apasionantes de la historia. Después de la carrera celebrada la pasada semana en Mandalika, Jorge Martín sólo saca dos puntos a Marc Márquez en la clasificación del campeonato del mundo con cinco carreras por disputarse, la última de ellas en el tradicional trazado valenciano que volverá a acoger otro año más a los mejores pilotos del mundo.

Cuándo es el GP de Valencia de MotoGP 2026

El GP de Valencia de MotoGP se celebrará entre el próximo 27 y 29 de noviembre, que será cuando tenga lugar la última carrera del Mundial 2026 de motociclismo.

Precios de las entradas para el GP de Valencia del Mundial de MotoGP 2026

Las entradas del GP de Valencia de MotoGP 2026 salieron a la venta hace unas semanas por unos precios de 89 euros la más barata hasta pasados los 500 euros de los paquetes VIP que permiten disfrutar de las carreras durante el viernes, sábado y domingo. A día de hoy sólo quedan entradas disponibles a partir de 700 euros, que dan acceso al Brisa Racing Lounge.

Dónde comprar entradas para el GP de Valencia de MotoGP

Las entradas del GP de Valencia de MotoGP se pueden comprar a través de los canales del circuito: la página oficial de MotoGP o la plataforma MotoGP Valencia. A través de estas páginas ya no se pueden comprar entradas, ya que están todas agotadas. A fecha más de un mes para que se dispute el GP de Valencia de MotoGP, sólo se pueden adquirir entradas para el Fan Fest que están a un precio de 45 euros.

En la página oficial MotoGP Premier se pueden adquirir distintos paquetes VIP para disfrutar de la mejor experiencia posible en la carrera más importante de la temporada en MotoGP. «Elige los mejores asientos en la tribuna o mejora tu experiencia con la hospitalidad de MotoGP VIP Village™ en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de 2026. Disfruta de ventajas como la experiencia en el garaje del equipo, acceso al paddock, apariciones de los pilotos, paseos por el pit lane y mucho más en España», cuentan en esta página sobre unas entradas que se pueden adquirir a partir de 500 euros.