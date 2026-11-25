Helga Duffy rompió un Récord Guinness al convertirse en la persona más longeva en lograr caminar sobre las alas de un avión en movimiento. La aventura de esta mujer de 99 años comenzó cuando una enfermera de la residencia donde vive le habló sobre esta práctica, que consiste en atarse a la parte superior de una avioneta en el aeródromo RFC Rendcomb en Cirencester, Gloucestershire, Inglaterra.

Sólo unos días después, descubrió que su antecesora, Betty Bromage, había batido el récord a los 97 años, el pasado mes de julio. «Pensé que esta era la última vez que podría hacer algo diferente. Uno de nuestros supervisores nocturnos sugirió esta caminata sobre el ala del ala. No tenía ni idea de lo que era», explicó Helga en conversación con el diario The Mirror, al bajar de la aeronave y recibir su premio.

La mujer de 99 años que ha subido al ala de un avión

Para Helga, esta aventura tuvo un significado muy especial porque podría ser la última vez que viva algo así. A pesar de los nervios, se sintió protegida en todo momento gracias al equipo y a la ropa especial que le dieron. «Estaba bien sujeta. Me dieron ropa especial. Me sentí segura. Pensé: «bueno, aquí estoy. Quizás sea lo último que me pase antes de morir, o antes de cumplir cien años»», relató con lágrimas de felicidad en los ojos.

Mientras se preparaba para vivir esta experiencia, aprovechó para poner en marcha una iniciativa solidaria a través de las redes sociales y sus conocidos. Gracias a las aportaciones recibidas, consiguió reunir 1.600 libras esterlinas, que donó íntegramente a la organización benéfica Wiltshire and Bath Air Ambulance.

Cabe recordar que Betty Bromage también aprovechó la oportunidad para apoyar una causa solidaria. En su caso, consiguió recaudar fondos para la unidad de accidentes cerebrovasculares del Hospital General de Cheltenham, centro en el que recibió atención un año antes, después de sufrir un derrame cerebral. Afortunadamente, logró recuperarse prácticamente por completo y quiso agradecer la asistencia recibida.

Imogen Sims, representante de la organización benéfica de los hospitales de Cheltenham y Gloucester, destacó ante la BBC que «asumir un reto tan arriesgado para apoyar a nuestro equipo es increíble. Las donaciones servirán para adquirir equipos y marcarán una diferencia real para pacientes y personal médico».

Aunque Helga tuvo que someterse a varios reconocimientos médicos antes de volar, al principio temía que su estado de salud le impidiera participar. ¿El motivo? Tiene osteoartritis, una enfermedad degenerativa de las articulaciones que aparece cuando el cartílago encargado de proteger los extremos de los huesos se deteriora progresivamente. En su caso, esta afección ha perjudicado especialmente a la rodilla derecha durante los últimos años.

Sin embargo, durante los ocho minutos que permaneció sobre las alas del avión, los dolores quedaron en un segundo plano. «Fue una sensación completamente distinta a cualquier otra que haya experimentado. Pensé para mis adentros: «¡Vamos!» Cuando terminamos el recorrido y nos encontrábamos a unos mil metros de altura, respiré profundamente tres veces. El aire de allí arriba es tan puro que cuesta creerlo. Me sentí realmente bien, tanto durante la experiencia como después. Pensé: «¿Será como tomar drogas?». Seguro que sí», comentó.

Tras vivir la experiencia, tuvo unas palabras de ánimo para otras personas mayores que puedan estar pensando en vivir una experiencia similar. «Simplemente no tengo miedo. Me pareció algo genial, algo que nunca había hecho antes. Disfrutar de la vida. Sea lo que sea que traiga. Y siempre… nunca digas «no puedo hacerlo»», afirmó, demostrando que la edad no tiene por qué ser un impedimento.

Entre las personas que acudieron al aeródromo para presenciar la hazaña se encontraban sus sobrinas, Jackie Rose y Julie Preece, que definieron a Helga como una mujer «independiente» y «directa». Para Rose, este vuelo significaba mucho más que conseguir un récord mundial. «Quería demostrar que, aunque tiene 99 años, sigue siendo la misma mujer de siempre», explicó en declaraciones a la BBC.

«Sólo pasamos una vez por este mundo. Cualquier bien que podamos hacer, cualquier acto de bondad que podamos mostrar, hagámoslo ahora. No lo posterguemos ni lo descuidemos, porque no volveremos a pasar por aquí», concluye Helga Duffy.

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Esta práctica, bautizada como wing walking o caminata sobre las alas de un avión, consiste en sujetar a una persona mediante arneses de seguridad especiales en la parte superior de una avioneta mientras está en pleno vuelo. Para llevarla a cabo, se utilizan equipos específicos y se siguen estrictas medidas de seguridad que permiten realizar la actividad con todas las garantías.

España también cuenta con una pionera en esta disciplina: Ainhoa Sánchez, una bilbaína que se convirtió en la primera wingwalker española. Desde hace años, realiza acrobacias sobre las alas de un avión en pleno vuelo, una actividad que exige preparación y concentración. Su trayectoria ha sido fundamental para dar visibilidad a una práctica todavía poco conocida, que combina destreza física y espectáculo aéreo.