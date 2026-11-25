Nerea, una joven de 34 años, ha encontrado su futuro profesional en el mundo de la ganadería en Sirga, un pequeño pueblo de Palencia de sólo 160 habitantes. Nunca imaginó que terminaría dedicándose al campo, ya que estudió Artes y empezó la carrera de Matemáticas, pero asegura sentirse profundamente satisfecha. «Esto no lo cambiaba por nada», confiesa en una entrevista con el creador de contenido Gastón Marotta para su canal de YouTube.

«Estudié Artes, tengo media carrera de Matemáticas y en un momento dado no estaba yo muy contenta con mi situación laboral», explica. Su trayectoria está muy ligada a la de su padre, que empezó a trabajar en el sector ganadero durante la década de los 80 con unas 120 ovejas y corderas. Nerea creció viendo de cerca aquel esfuerzo, aunque nunca había contemplado dedicarse profesionalmente al sector ganadero. Todo cambió en 2017, cuando una conversación familiar le abrió una oportunidad que no esperaba: incorporarse al negocio y hacerse cargo poco a poco de su gestión. En la actualidad, es propietaria de unas 500 ovejas y está al frente de una explotación de ovino lechero.

El testimonio de Nerea, una ganadera de 34 años

Nerea reconoce que muchos jóvenes ni siquiera se plantean dedicarse a la ganadería porque, simplemente, «no se les ocurre». En su caso, después de atravesar una etapa de insatisfacción laboral, su padre le propuso incorporarse a la explotación familiar. Sin embargo, también pone sobre la mesa una de las contradicciones de la España vaciada: aunque existe una gran demanda de mano de obra en el sector primario, encontrar una vivienda de alquiler para instalarse en estos municipios es un verdadero reto. «Cada vez que he intentado contratar mano de obra, la parte más complicada ha sido encontrar dónde vivir», asegura.

Esta situación choca con la idea extendida de que en los pueblos pequeños hay muchas casas vacías. Aunque esto es cierto, Nerea matiza que «están prácticamente derruidas, muchas de ellas no tienen hecha la herencia, muchas son invendibles y mucha gente tiene mucho miedo a alquilar aunque no usen la casa todo el año». Y añade: «mucha gente viene en agosto y no quiere alquilar porque «la casa la tenemos para el verano» pero viene en agosto y no tiene dónde tomarse algo porque no hay camareros tampoco».

Jornada laboral

La jornada de Nerea comienza temprano, a las ocho de la mañana, y se repite a diario, incluso los fines de semana. «El ordeño es todos los días», explica. Aunque reconoce que algunas jornadas pueden ser «un poco más suaves», hay dos tareas ineludibles: el ordeño de la mañana y el de la noche. Es uno de los momentos más delicados de la jornada. Un total de 190 ovejas pasan por la sala de ordeño en un proceso que se prolonga aproximadamente una hora. Para Nerea, mantener la calma es fundamental, ya que «las ovejas recogen caras» y pueden ponerse nerviosas ante la presencia de personas desconocidas.

La leche recién ordeñada, sin aditivos, se conserva en tanques refrigerados a cuatro grados durante un máximo de 48 horas. Después, un camión la recoge y la traslada hasta la quesería. Se trata de un proceso actualmente mecanizado que contrasta con los comienzos de la explotación, cuando su padre tenía que ordeñar los animales a mano. «Mi padre empezó en los 80 y hasta el 99 no tuvo máquina de arreglar», recuerda Nerea.

Finalmente, Nerea concluye diferenciando los roles: «para mí, ganadero es aquel que es propietario del ganado, es el dueño. Pastor es la persona que hace este trabajo». En su caso, reúne las dos condiciones, ya que es propietaria de las ovejas y también quien sale cada día al campo con el rebaño. «Lo que más me gusta de mi trabajo es el pastoreo. Hay mucha gente a la que le gustan mucho las ovejas por este motivo, por estar en el campo… Hay otra gente que lo odia».

España ha experimentado un importante crecimiento demográfico durante este siglo. Entre 2001 y 2019, la población pasó de 41,1 a 47 millones de habitantes, lo que supone casi seis millones de personas más y un incremento cercano al 15%. Sin embargo, esta evolución esconde otra realidad: la despoblación se ha intensificado en el siglo XXI y se ha acelerado durante la última década. A lo largo de todo el siglo cuatro comunidades autónomas han perdido habitantes (Extremadura, Galicia, Castilla y León y Asturias), y entre 2010 y 2019 la cifra aumentó a nueve, al sumarse Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y La Rioja.

En España existen 6.815 localidades con menos de 5.000 habitantes, en las que viven 5,7 millones de personas, el 12% de la población total. Durante la última década, estos municipios han perdido 410.000 habitantes, una cifra equivalente a toda la población de la provincia de Lérida. Finalmente, cabe señalar que en las localidades de menos de 5.000 habitantes, alrededor de 1,5 millones de personas ya han cumplido los 65 años, lo que significa que una de cada cuatro supera esa edad. La situación es todavía más acusada en los pueblos de menos de 1.000 habitantes, donde tres de cada diez vecinos tienen más de 65 años y casi el 15% alcanza ya los 80 años.