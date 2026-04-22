Investigadores consiguen un producto que elimina más del 94% de los pesticidas de la fruta

Investigadores de la Universidad de Columbia Británica (UBC) han desarrollado un nuevo sistema que elimina más del 94% de los pesticidas de la fruta, al tiempo que ayuda a retrasar su deterioro. Son dos problemas que normalmente se tratan por separado, pero que aquí se abordan de forma conjunta. Este sistema, creado por el equipo de la doctora Tianxi Yang, se basa en microestructuras elaboradas a partir de almidón, combinadas con hierro y ácido tánico (un compuesto natural presente en alimentos como el té o el vino). Esta mezcla forma estructuras con una textura similar a una esponja, capaces de adherirse a los residuos químicos y retirarlos de la superficie del alimento.

En ensayos realizados con manzanas expuestas a pesticidas comunes (aproximadamente 10 mg/l), el método logró una eficacia entre el 86% y el 94%, superando claramente a técnicas habituales como el lavado con agua corriente o el uso de bicarbonato. Un aspecto importante es que este sistema no utiliza detergentes agresivos ni sustancias sintéticas persistentes, sino que está basado en materiales biodegradables, lo que podría facilitar su uso en contextos donde la sostenibilidad ya no es sólo una opción, sino una necesidad.

El sistema que elimina los pesticidas de la fruta

Aunque los niveles de pesticidas en frutas y verduras están regulados por distintas normativas, en la práctica pueden quedar pequeñas trazas de estos compuestos en los alimentos que llegan al mercado. Cuando se consume una gran cantidad de fruta (algo habitual y recomendado por los nutricionistas), esa exposición residual puede acumularse con el tiempo.

El nuevo método de lavado desarrollado utiliza partículas diminutas de almidón, un carbohidrato presente de forma natural en alimentos como el maíz o las patatas, recubiertas con hierro y ácido tánico. Cuando el hierro y el ácido tánico interactúan, forman estructuras con una textura similar a una esponja que se adhieren a los residuos de pesticidas y ayudan a retirarlos de la superficie de la fruta.

El proceso incluye una segunda inmersión que genera una película comestible extremadamente fina, la cual funciona como una especie de «segunda piel» que regula el intercambio de gases y la pérdida de humedad. Los resultados son visibles; las manzanas cortadas muestran una oxidación más lenta y conservan mejor su agua durante al menos 48 horas en la nevera. En el caso de las uvas, pueden mantenerse firmes hasta unos 15 días a temperatura ambiente.

Además, esta película presenta cierta actividad antimicrobiana, lo que ayuda a frenar el crecimiento de bacterias implicadas en el deterioro del alimento. Esto tiene un impacto directo en la reducción del desperdicio alimentario, un problema que, según la FAO, afecta aproximadamente a la mitad de los productos frescos a nivel global. Otro aspecto destacado es que el sistema puede incorporar micronutrientes como el hierro en cantidades seguras.

La posibilidad de escalar este sistema parece razonable. Sus ingredientes son de bajo coste y el proceso se basa principalmente en agua, lo que facilita su integración en líneas industriales ya existentes. Los investigadores estiman un coste adicional cercano a 0,03 € por manzana, en línea con otros recubrimientos comerciales. También se está estudiando una versión de uso doméstico, posiblemente en formato spray o pastilla soluble. Aunque todavía está en fase de investigación, responde a una tendencia clara: llevar soluciones desarrolladas en entornos industriales al uso cotidiano de forma sencilla.

«Nuestro objetivo era crear un líquido de lavado sencillo, seguro y asequible que mejorara tanto la seguridad como la calidad de los alimentos», afirmó Tianxi Yang, autora principal y profesora asistente de la Facultad de Sistemas Agrarios y Alimentarios de la UBC. «La gente no debería tener que preocuparse cuando compra productos frescos. Nuestras primeras estimaciones de costes sugieren que añadiría aproximadamente tres centavos de dólar por manzana, un precio comparable al de los recubrimientos comerciales actuales, pero con el beneficio adicional de eliminar pesticidas de la fruta y prolongar la vida útil».

Plaguicidas en la UE

La Autoridad Europea de Seguridad alimentaria (EFSA) ha publicado el Informe sobre residuos de plaguicidas en los alimentos de la Unión Europea, en el que analiza los resultados de 13 246 muestras aleatorias tomadas por los Estados miembros de la UE, Noruega e Islandia de 12 de los productos alimenticios más consumidos en la UE como parte del programa de control coordinado de la UE: zanahorias, coliflores, kiwis, cebollas, naranjas, peras, patatas, judías secas, arroz integral, centeno, hígado de bovino y grasa de ave.

El 99% de las muestras analizadas cumplen con la legislación de la UE, pero el 28 % contenía uno o más residuos en concentraciones inferiores o iguales a los niveles permitidos (denominados límites máximos de residuos o LMR), y el 2 % de las muestras contenían residuos por encima de los niveles permitidos. En este contexto, el informe ofrece una serie de recomendaciones para aumentar la eficiencia de los sistemas de control europeos: seguir investigando y controlando las combinaciones de plaguicidas y cultivos que dan lugar a incumplimientos, así como continuar controlando los residuos de plaguicidas en muestras importadas de fuera de la UE.