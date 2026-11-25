Indra ha presentado su plan estratégico con el que pretende disparar sus cuentas en el próximo cuatrienio. La multinacional española estima que duplicará sus ingresos hasta los 12.000 millones de euros en 2030. Para alcanzar esa cota de facturación, Indra prevé un crecimiento medio anual de su cifra de negocio del 17%.

La compañía que se ha convertido en los últimos años en uno de los ejes del rearme español y las previsiones apuntan a consolidar ese camino. El Gobierno ha liberado un volumen de recursos para la defensa nacional, como no se ha visto en décadas. En los últimos dos meses, el Consejo de Ministros ha inyectado 26.246 millones de euros.

El resto del continente sigue el mismo camino, con un gasto conjunto que el Consejo Europeo estima en 454.000 millones de euros. Ante este panorama debe moverse Indra y es el que retrata su plan estratégico.

La compañía espera incrementar su resultado operativo (ebit) hasta los 1.500 millones de euros, con un margen operativo del 12,5% frente al 9,5% actual. En este cuatrienio, Indra espera una entrada de flujo de capital libre de 3.100 millones de euros, excluidos los anticipos de los programas especiales de modernización (PEM) del Ministerio de Defensa.

El cerebro de Indra

Para cumplir con estas previsiones, la compañía va a reorientar gran parte de sus procesos hacia IndraMind, una división constituida el año pasado y orientada a la ciberdefensa, la inteligencia artificial y la soberanía tecnológica frente a amenazas híbridas y digitales.

El presidente de Indra, Ángel Simón, indica en el plan que quiere integrar los negocios de la firma mediante un esquema de tres pasos: ejecutar, evolucionar y expandir su negocio desde el primer día, aprovechando el impulso de IndraMind. «Esa fuerza conjunta de grupo permitirá a la compañía crear propuestas de valor únicas y potenciar el talento tecnológico», ha indicado Indra.

«Los límites entre el mundo civil y la defensa están desapareciendo y eso cambia las reglas del juego», ha afirmado el consejero delegado de Indra, Josep María Recasens.

El mercado ha dado por buenas las palabras de la dirección de la cotizada. Las acciones de Indra se han disparado un 6% durante los primeros minutos de este miércoles hasta superar los 55 euros por título.