Desde que se convocaron las elecciones generales, Pedro Sánchez ha colmado la agenda política de medidas que el nuevo Ejecutivo que salga del 29N deberá costear. Sumando las cifras de los «decretos sociales» aprobados en las últimas ocho semanas, la factura comprometida por el Estado central alcanza los 73.679 millones de euros, según un análisis realizado por OKDIARIO de las referencias ministeriales. Si se incluye la subida prevista de las pensiones, la cifra se eleva a 81.048 millones de euros.

Estas cifras incluyen compromisos de gastos, préstamos, avales, salarios e inversiones cuyo plazo alcanza hasta 2045. Por ramo, la partida que recibe más dinero es Defensa. En las últimas siete semanas, el Gobierno de Sánchez ha regado con 26.246 millones de euros al sector, lo que representa el 32% de los fondos aprobados por el Consejo de Ministros en período electoral.

Le siguen los convenios firmados con Adif por importe de 19.000 millones de euros con un plazo de ejecución de 2027-2030 (la legislatura que entra) para «conservación» de la infraestructura ferroviaria. Implica un desembolso para el próximo cuatrienio equivalente al 23% de los fondos aprobados en estas semanas.

En tercer lugar, las políticas de vivienda han comprometido 11.070 millones de euros. De esta cantidad, 10.000 millones corresponden a la Línea Tu Casa, que ofrece préstamos sin intereses para la compra de primera vivienda habitual. Estos créditos son gestionados por el ICO y están condicionados a la hipoteca privada contratada. Otros 400 millones están destinados a un Fondo de Vivienda de Impacto Social.

Las pensiones ocupan el cuarto epígrafe. Aunque el Ejecutivo todavía no ha aprobado la subida de las prestaciones, sí ha adelantado su intención de incrementarlas entre el 3% y el 4%. Funcas prevé un alza media de la inflación del 3,6%, lo que dejaría el incremento de las pensiones en 7.368 millones de euros.

A las pensiones hay que subir el sueldo de los funcionarios: el Gobierno ha aprobado una subida para 2027 que afecta a los trabajadores de la Administración General del Estado. La cifra de incremento salarial del 4,5% y un 0,5% con efecto retroactivo de 2026 supondrá una carga extra de 1.592 millones de euros. Esta cifra sólo afecta a los funcionarios de la AGE, aunque el resto de administraciones previsiblemente acometerán alzas similares.

La movilidad pública también tendrá un gasto para el año que viene de 1.577 millones de euros. De esta cantidad, 1.213 millones de euros se corresponden con la ampliación de los descuentos del transporte para 2027.

El gasto comprometido no solo contempla fondos directamente empleados en partidas concretas, sino también lo que se deja de percibir. En este caso, la subida del salario mínimo interprofesional y su adaptación fiscal implica que Hacienda dejará de ingresar 1.200 millones de euros. Otra rebaja fiscal es la dirigida a autónomos por 465 millones de euros.

Las medidas del Gobierno se prevé que busquen beneficiar a dos tercios del electorado antes de los comicios de este 29 de noviembre. El grueso de las medidas está siendo convalidado por la Diputación Permanente, donde el bloque de Sánchez es mayoría.