Diez meses después del trágico accidente ferroviario de Adamuz la juez que investiga el descarrilamiento ha ordenado al Gobierno de Sánchez sustituir a la empresa que eligió para analizar el raíl roto. En la resolución de la junta de contratación del Ministerio de Transportes donde se acuerda no adjudicar el contrato de análisis del raíl, se señala que la petición judicial responde a la legítima finalidad de la juez de «garantizar la utilidad pericial de los trabajos, la fiabilidad de sus resultados y el adecuado control judicial».

El escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO deja constancia de que el pasado 10 de abril el Ejecutivo de Sánchez declaró la urgencia de la tramitación del expediente de contratación para la realización de ensayos en laboratorio de los carriles implicados en el accidente ferroviario del 18 de enero en Adamuz.

Al tratarse de un procedimiento urgente, en tan solo 10 días se acordó iniciar la búsqueda de entidades por un procedimiento negociado sin publicidad,

con dos lotes mutuamente excluyentes, y por un presupuesto base de licitación de 120.380,84 euros.

Un mes después, la Junta de Contratación, en su reunión del día 20 de mayo, valoró y clasificó las ofertas finales del Lote 1 y Lote 2, resultando el mejor puntuado para ambos el licitador Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste – Aimen.

Sin embargo, el pliego de cláusulas administrativas recogía que no podían adjudicarse los dos paquetes al mismo licitador, por lo que Transportes decidió adjudicar el primer lote a Aimen y el segundo al Cenim (Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas), perteneciente al CSIC.

Pero esto no resultó adecuado para la juez, que dejó en negro sobre blanco en julio que el primero y más importante de los lotes debía correr a cargo de Cenim y no al contrario «atendiendo a la especial complejidad técnica y trascendencia de las actuaciones». Es decir, intervino en la decisión del Ministerio para modificar su elección con el fin de garantizar una praxis adecuada pese a que Aimen ya había pasado los filtros del Ministerio de Transportes.

Por ello, el día 11 de noviembre, el Presidente de la AITAT solicitó a la Junta de Contratación que, a la vista de la providencia judicial se tramite el desistimiento por razones de interés público del expediente de contratación. Es decir, exige publicar la decisión de no adjudicar el contrato en la Plataforma de Contratación del Sector Público y acuerda la finalización del expediente de contratación, así como proceder a la correspondiente anulación del crédito comprometido en el expediente.

En este caso, advierten también de que no podrá promoverse una nueva licitación para este trabajo en tanto subsistan las razones alegadas por la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Montoro, Cristina Pastor, para fundamentar la decisión.

Finalmente la juez señaló en las instrucciones judiciales que más tarde trasladó a través de la Guardia Civil a la Aitat que la Policía Judicial supervisase la presencia de los peritos judiciales en las operaciones sobre las muestras y el mantenimiento de su cadena de custodia.

Asimismo, la instructora indicó que «el plazo de ejecución de los trabajos del segundo laboratorio deberá ser de 6 meses desde la entrega efectiva de las muestras y/o probetas, salvo que por éste se aleguen razones que justifiquen una mayor necesidad de tiempo».

Y solicitó, como otra de las medidas de seguridad que puso de manifiesto la desconfianza que ya tenía sobre la adjudicación, que «los laboratorios deberán implantar sistemas de control de acceso que permitan identificar de forma precisa: la persona que accede a la muestra o probeta, la fecha y hora de acceso, la actuación realizada, la finalidad».