Casi 10 meses después no existe el informe definitivo y vinculante sobre el accidente ferroviario de Adamuz

Han pasado más de 9 meses desde que se produjo el accidente ferroviario en la localidad cordobesa de Adamuz, en el que chocaron dos trenes, un Iryo y un Alvia, lo que provocó el descarrilamiento de este último y la muerte de 46 personas que viajaban en ese tren. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) inició entonces una investigación que tiene que ser vinculante, para evitar tragedias similares en el futuro. Sin embargo, la investigación, a estas alturas, sigue abierta, sin conclusiones ni recomendaciones definitivas y vinculantes.

La CIAF es un órgano encargado de investigar de forma técnica e independiente los accidentes graves e incidentes en la red ferroviaria de España. Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha reiterado en numerosas ocasiones que esa investigación técnica es totalmente ajena al Ministerio de Transportes, ya que se encuentra bajo control judicial y en manos de un organismo independiente.

El ministro Puente, en aquellos días, tras la tragedia del accidente de Adamuz y con la investigación en marcha, sí afirmó que la probabilidad de sufrir otro accidente de alta velocidad con víctimas mortales en España era «bajísima» o «muy baja». Sin embargo, 9 meses después se ha producido una nueva tragedia ferroviaria con un mayor número de víctimas mortales.

Con respecto a los informes que se han realizado hasta la fecha, existe el emitido por el equipo de peritos judiciales de la Guardia Civil, así como el informe preliminar, tras la inspección ocular, de los servicios que intervinieron en el accidente, además del propio CIAF, mientras la resolución definitiva sigue a la espera.

Las conclusiones preliminares, en el caso de Adamuz, apuntan a la rotura de la vía previa al paso del tren que descarriló y, por otra parte, los servicios de la Guardia Civil elaboraron un informe técnico en el que afirman que la rotura de la vía se debió a un fallo en la soldadura. Los informes técnicos de la Guardia Civil concretan que esa fractura transversal en la vía ocurrió exactamente en la soldadura que unía dos tramos de vía de épocas muy distintas: uno fabricado en 1989 y otro renovado en 2023.

Sin embargo, todos esos trabajos se consideran todavía preliminares a la espera de que el CIAF dé por concluido el informe definitivo, cuyas conclusiones y recomendaciones ya sí serán vinculantes oficialmente. Sin embargo, la previsión que se maneja en el CIAF y en el propio Ministerio de Transportes, con Óscar Puente al frente, lo fían largo, puesto que prevén que hasta mediados de 2027, un año y medio después de ese 18 de enero de 2026, día en el que se produjo el trágico accidente en Adamuz.