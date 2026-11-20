Precio de la gasolina hoy 20 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Dónde están las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes en Madrid
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Llega el viernes y la capital se divide entre quienes se quedan para estrenar el ambiente navideño, con el encendido de las luces mañana en Cibeles, y quienes aprovechan para escaparse a la sierra o a algún pueblo de la zona. Sea cual sea tu plan, antes de salir conviene saber cuál es el precio de la gasolina hoy 20 de noviembre en Madrid y dónde se encuentran las gasolineras más baratas para repostar.
Los datos, como siempre, los encontramos en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que son los que reportan las propias gasolineras de forma actualizada, con el descuento de 20 céntimos por litro ya aplicado. Estas son las ubicaciones más económicas de la Comunidad de Madrid a primera hora de hoy viernes.
Precio de la gasolina hoy 20 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Estas que ahora vemos son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes en Madrid:
Gasolina 95
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.299 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,500. Precio: 1.299 €/l.
- Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.319 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.319 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.334 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.339 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.339 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.339 €/l.
- Gasolinera Valdemoro. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.339 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 81. Precio: 1.339 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.339 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono PPI-2, Triángulo N 1, parcela VPV.036, sin número. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.339 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.339 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506, Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.349 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Autovía M-506, km 9. Precio: 1.349 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, sin número, Ciudad Loranca. Precio: 1.349 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, sin número. Precio: 1.349 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.349 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.349 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.349 €/l.
- Ballenoil. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.349 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.449 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.499 €/l.
- Galp. Collado Villalba. Calle Matadero, Centro Comercial Carrefour Los Valles, sin número. Precio: 1.599 €/l.
- Shell. Collado Villalba. Calle Escofina, sin número. Precio: 1.619 €/l.
- Shell. Móstoles. Glorieta de los Jazmines, sin número. Precio: 1.619 €/l.
- Henergy. Serranillos del Valle. Calle Jazmines, 12. Precio: 1.637 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Centro Comercial Loranca, avenida de Pablo Iglesias, sin número, Ciudad Loranca. Precio: 1.639 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, sin número. Precio: 1.639 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.649 €/l.
- E. Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.649 €/l.
- Shell. Leganés. Calle Severo Ochoa, esquina con calle Julio Palacios, sin número. Precio: 1.649 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,900. Precio: 1.649 €/l.
- Cepsa Las Arenas 365. Pinto. Calle de las Arenas, 2. Precio: 1.659 €/l.
- BP Mayorazgo 365. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.659 €/l.
- Galp. Navalcarnero. Polígono Alparache, sin número. Precio: 1.664 €/l.
- Cepsa San Fernando 365. San Fernando de Henares. Calle de los Cerrajeros, 2. Precio: 1.669 €/l.
- BP La Gavia 365. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.669 €/l.
- Shell. Getafe. Calle Felipe Calleja, sin número. Precio: 1.669 €/l.
- BP Villalbilla. Villalbilla. Carretera Alcalá-Villar del Olmo M-204, km 39. Precio: 1.679 €/l.
- Repsol Vallecas-La Atalayuela 365. Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.679 €/l.
- Shell. Madrid. Avenida de la Aviación, 26. Precio: 1.689 €/l.
- BP Estación de Servicio La Pocilla. Galapagar. Calle Guadarrama, 70. Precio: 1.694 €/l.
- Galp. Alcalá de Henares. Vía Complutense, esquina con calle Ávila. Precio: 1.694 €/l.
- Galp. Majadahonda. Calle Mariano Alcaraz, Polígono Industrial El Carralero, sin número. Precio: 1.699 €/l.
- Loucos A. S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,230. Precio: 1.699 €/l.
Diésel
- Petroprix. Valdemoro. Avenida de Madrid, 5. Precio: 1.589 €/l.
- Plenergy. Valdemoro. Carretera de Valderremata, km 4. Precio: 1.589 €/l.
- Gasoelectric Low Cost. Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.605 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.609 €/l.
- Gasolinera Valdemoro. Valdemoro. Avenida de Madrid, 6. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 86. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Luis Sauquillo, 131. Precio: 1.609 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle Aneto, 1. Precio: 1.609 €/l.
- Ballenoil. Humanes de Madrid. Avenida de Fuenlabrada, 6. Precio: 1.609 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de las Morcilleras, 1. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Moraleja de Enmedio. Avenida de Fuenlabrada, 49. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506, Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Autovía M-506, km 9. Precio: 1.619 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.619 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.619 €/l.
- Gasexpress. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle Enebro, 17. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 81. Precio: 1.619 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.619 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Polígono PPI-2, Triángulo N 1, parcela VPV.036, sin número. Precio: 1.619 €/l.
- Lavaplus. Alcalá de Henares. Avenida de Ajalvir, 3. Precio: 1.619 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.619 €/l.
Con estos listados ya sabes dónde repostar antes de salir. Pero si deseas hacer tu propia consulta en otro momento, puedes entrar en el Geoportal y filtrar por zona y tipo de combustible, con los resultados en lista o en forma de mapa, como este que ahora puedes ver a modo de ejemplo: