El cara a cara entre el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ante las elecciones generales del próximo 29 de noviembre dejó una escena reveladora del deselance de este debate tras el pitido final. Sánchez, solo y perdido, deambulando por el plató tras haber sido noqueado por el rival. En cambio, a Feijóo se le pudo ver al lado de su asiento, recibiendo el abrazo y las felicitaciones de sus más estrechos colaboradores.

La imagen ya se ha viralizado en redes sociales y es un buen balance del KO que sufrió Sánchez en la contienda, donde evitó ya no sólo responder las preguntas más comprometedoras de Feijóo, sino que ni siquiera entró al cuerpo a cuerpo a rebatir al líder del PP mientras le vapuleaba con datos y hemeroteca y le retrataba en sus contradicciones y mentira. Con un tono moderado y educado por parte del dirigente popular, en todo momento.

Así las cosas, tras acabar el debate, los principales asesores de Feijóo se acercaron hasta su silla: Mar Sánchez, Luis de la Matta, Marta Varela, que había sido la persona de los consejos en las pausas, y Lucas Martinón. Junto al portavoz de campaña, vicesecretario de Cultura del PP y candidato por Madrid al Congreso, Borja Sémper. Todos ellos, contentos por lo visto en el plató, fueron abrazando y besando a Feijóo.

En cambio, Sánchez no fue arropado de la misma manera. Bajó del escenario, buscó el contacto de la presentadora, María Casado, y acto seguido se fue hacia su hombre para todo, Raúl Díaz Silva, el alto cargo de Moncloa que llegó a declarar como testigo ante el juez Juan Carlos Peinado en el caso Begoña Gómez.

Fue entonces cuando el líder del PSOE empezó a deambular por el plató, cabizbajo y sin rumbo, mientras Raúl Díaz Silva llamaba al resto de integrantes de la comitiva del presidente para que fueran a arroparle. La primera que se le acercó a Sánchez fue la secretaria de Estado de Comunicación, Lydia del Canto, a modo de consuelo, con una palmadita en la espalda. Pero ya era tarde. El desánimo había quedado en evidencia frente a la imagen de alegría y unidad de equipo de Feijóo.

Tras abandonar las instalaciones de la Academia de Televisión en Tres Cantos, el presidente del PP se desplazó hasta la sede nacional en la calle Génova, donde se mostró «muy satisfecho» con el resultado del ‘cara a cara’, aunque llamó a no confiarse porque queda «el partido de vuelta» y todavía hay que votar en las urnas el día 29 de noviembre.

«Esto no ha acabado», proclamó Feijóo ante decenas de cargos y militantes del partido que le recibieron en el hall de Génova pasada la medianoche, entre cánticos de «¡Presidente, presidente!» o «¡El cambio ya está aquí!», informó Ep.

Además de miembros de la dirección del PP, que fueron los primeros en felicitar a Feijóo, había amplia presencia de jóvenes de Nuevas Generaciones, que recibieron al candidato con banderas de España y pancartas con la palabra «Cambio» o «Feijóo presidente». De fondo sonó la canción Hey Ho! Let’s Go, de la legendaria banda de punk rock Ramones.

Viaje a El Hierro

Feijóo agredió a los cargos y afiliados del PP congregados en la sede nacional el «ánimo» y la «alegría» a esa hora de la noche, subrayando que él se tenía que levantar este viernes a las 6.00 horas de la mañana para viajar a Canarias y seguir su ruta electoral, con parada especial en la isla de El Hierro, que está recibiendo una llegada masiva de inmigrantes irregulares. El propio Feijóo se refirió a esta crisis migratoria en el debate y denunció la inacción del Gobierno de Sánchez.