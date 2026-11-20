El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado una serie de afirmaciones que no se correspondían con datos reales durante el debate de este jueves, 19 de noviembre, en el cara a cara con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, organizado por la Academia de Televisión.

1. Construcción de viviendas

El presidente del Gobierno ha asegurado que ha construido «1 millón de viviendas durante estos 8 años, 13% de ellas, viviendas protegidas».

Sin embargo, la realidad es que entre enero de 2018 y junio de 2026 se terminaron 749.987 viviendas. Es decir, que hay una distancia de 250.000 viviendas hasta alcanzar la cantidad de inmuebles que Sánchez ha asegurado haber construido. Por otro lado, si bien el porcentaje es del 12% del total del parque construido, ya que de ellas, 90.005 viviendas son protegidas, la realidad es que apenas es un 9% del millón.

2. Oferta de alquiler

Sánchez ha asegurado que «desde la aprobación de la Ley Estatal de Vivienda, han sido 480.000 pisos más en alquiler».

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) advierte que después de la convalidación del Decreto Maricarmen, un 90% de las agencias inmobiliarias han detectado incidencias en los alquileres por los cambios normativos. Y advierte que habrá una caída de entre el 25% y el 30% en el volumen de operaciones durante los próximos meses. Es más, desde que Sánchez está en el Gobierno, en 2018, se han reducido 400.000 viviendas en alquiler, según el portal Idealista.

3. Primera economía de la UE

Sánchez ha dicho en el debate que «la Comisión Europea ha dicho que España va a ser la gran economía europea que más crezca y más empleo cree».

Sin embargo, la realidad es que habrá siete países que, según el Ejecutivo comunitario, crecerán más que España. De las grandes economías, tampoco es la primera. Y es que Polonia, quinta economía de la UE, crecerá un 3,5% del PIB frente al 2,6% previsto para España, cuarta economía del bloque.

4. Aumento en inversión ferroviaria

Sánchez ha asegurado que lo que han hecho «durante todo este tiempo ha sido aumentar el presupuesto en mantenimiento y en inversión en el sistema ferroviario».

Pese a que en términos absolutos, el Gobierno de Sánchez ha gastado un 44% más que Rajoy, este gasto no se corresponde con el aumento de viajeros. Es decir, el Gobierno popular invertía más en mantenimiento por cada viajero que el socialista: la oferta de plazas creció un 60% y los viajeros en un 77% después de la liberalización. Por tanto, la inversión por viajero ha caído un 28% en términos nominales.

5. Ataques a la gestión de Feijóo

Sánchez ha lanzado ataques a la gestión de la salud por parte de Feijóo en la Xunta de Galicia: «Al frente de la Xunta de Galicia, usted en particular, recortó el presupuesto del Servicio de Salud gallego, recortó el número de camas hospitalarias, recortó en más de 600 la plantilla».

El presupuesto en Sanidad a la salida del Gobierno de la Xunta de Galicia entre 2009 y 2022 era casi 1.000 millones más que en 2009, último año del PSOE al frente del Ejecutivo autonómico. Según los propios datos de los populares, en ese tiempo la plantilla creció en 6.500 sanitarios.

6. Invasión de Ceuta

El presidente ha vuelto a asegurar que «no hay pruebas fehacientes de que el régimen de Marruecos esté detrás de los asaltos del 30 y el 31».

Sin embargo, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), dependiente de la Policía Nacional, trasladó a la juez María Tardón, encargada de la causa de la invasión a Ceuta, que había «97 conexiones» entre las personas consideradas como dinamizadoras de la invasión y los agentes marroquíes.

7. Aumento de la inmigración

El presidente ha asegurado que su Gobierno «ha reducido la migración irregular en un 21% desde el año 2018, que es donde lo dejó Rajoy».

Los datos sólo cogen los dos momentos puntuales entre el momento final del Ejecutivo del popular y la situación concreta actual del PSOE. La realidad, si se comparan las medias anuales de llegadas, es mayor en el período de Sánchez. Durante los ocho años del Gobierno de Sánchez, se han producido cerca de 43.000 llegadas al año, tres veces más que en el de Rajoy, 14.200.

8. Penas por malversación

El líder del PP aseguró que Sánchez «bajó las penas por malversación». «No es cierto», replicó el presidente del Gobierno.

Sin embargo, la realidad es que, en 2022, el Congreso aprobó una modificación propuesta por ERC para cambiar el delito de malversación de caudales públicos. Concretamente, el PSOE apoyó una rebaja de las penas en casos donde no haya lucro personal.

9. Programa del PP

Sánchez ha asegurado que el programa electoral del PP «plantea elevar el gasto en defensa al 5% del Producto Interior Bruto».

Sin embargo, la realidad es que los populares no prevén en su programa electoral la subida del porcentaje del PIB para adecuarlo a la exigencia del dirigente de Estados Unidos, Donald Trump, propuesta en el seno de la OTAN.