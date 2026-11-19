El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, vuelven a enfrentarse este jueves en un debate electoral cara a cara después del que protagonizaron en 2023, año en el que el Partido Popular ganó las elecciones, pero fue Sánchez el que acabaría gobernando, tras pactar con independentistas y comunistas. La democracia ha contado hasta el momento con siete debates 1vs1 de los que se recuerdan momentos históricos, como la famosa niña de Rajoy o «el arte de fingir», que José María Aznar recriminó a Felipe González en 1993.

Los candidatos de los dos principales partidos políticos, PP y PSOE, se han medido apenas en siete ocasiones cara a cara en más de tres décadas de democracia. La cita de este jueves, por tanto, representa un nuevo episodio de una serie de siete debates, ocho a partir de esta noche, que siguen siendo recordados por sus frases.

Felipe González, entonces presidente del Gobierno socialista, y José María Aznar, candidato del Partido Popular, protagonizaron en Antena 3 el primer cara a cara electoral de la democracia el 24 de mayo de 1993. El líder del PSOE acumulaba varios años en La Moncloa y el candidato del PP buscaba aprovechar el desgaste del Ejecutivo, marcado por la crisis económica y los escándalos de corrupción, que años más tarde le auparía a la presidencia del Gobierno.

Uno de los momentos más destacados llegó cuando Aznar acusó a González de ser «difícil de igualar en el arte de fingir». Así, el dirigente del PP cuestionaba así la credibilidad del entonces presidente del Gobierno, que había advertido de los riesgos que supondría una victoria popular para las pensiones. Una semana después, ambos líderes volverían a medirse, en esta ocasión en Telecinco, con una versión más ofensiva de Felipe González tras el primer golpe de su rival político.

Ya en 2008, Mariano Rajoy había sucedido a José María Aznar como líder del PP y de la oposición en un debate electoral. En este caso, José Luis Rodríguez Zapatero era el rival y presidente del Gobierno vigente, también del PSOE. El gallego dio mucho juego en esta nueva partida de debates.

El primero de los cara a cara dejó una de las anécdotas más conocidas de la política española, la de «la niña de Rajoy». Durante su intervención final, el candidato del PP imaginó el futuro de una niña recién nacida en España para defender sus propuestas sobre empleo, vivienda y familia, una metáfora que se convertiría en uno de los símbolos de aquella campaña.

En el segundo debate de aquel 2008, en el que volvería a salir victorioso, Zapatero incidió en la inmigración para no perder fuelle ante Rajoy, que se convirtió de nuevo en noticia al no reconocer la procedencia de la palabra bonobús. «¿Qué es eso?», dijo. Rodríguez Zapatero, por su parte, dejó también una frase para el recuerdo, en su despedida del segundo debate. «Buenas noches y buena suerte».

Rajoy, contra Rubalcaba y Sánchez

Ya en 2011, Mariano Rajoy se enfrentó en un debate al líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el preludio de unas elecciones que devolverían al Partido Popular a la presidencia del Gobierno. El desempleo, los recortes y la gestión económica dominaron el debate, con un Rubalcaba insistente a la hora de preguntar a Rajoy sobre si reduciría las prestaciones por desempleo en caso de llegar al Gobierno. Rajoy rechazó las acusaciones con una exclamación, «¡Siembra insidias!», que se convirtió en uno de los momentos más comentados de aquel cara a cara.

Llegamos a 2015, año en el que Pedro Sánchez se convertía en candidato a las elecciones generales por el PSOE por primera vez. Mariano Rajoy, entonces presidente, calificó al actual jefe del Ejecutivo y le acusó de ser «miserable, mezquino y ruin». Sánchez había acusado a Rajoy por los casos de corrupción que afectaban al Partido Popular. «Usted no es una persona decente», le espetó el socialista.

El otro cara a cara Sánchez-Feijóo

Por último, en el año 2023, antes de las últimas elecciones generales, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se enfrentaron en un cara a cara en Atresmedia, el 10 de julio de 2023, casi dos semanas antes de los comicios.

Los líderes de PSOE y PP, que repiten tres años después, se enfrentaron por Bildu, Vox y la economía, y tuvieron numerosos enfrentamientos sobre las cifras económicas, la inflación y el empleo, en un encuentro caracterizado por las interrupciones y los reproches cruzados. Este jueves, Sánchez y Feijóo vuelven a medirse en el que será el octavo debate electoral de este formato, con los siete precedentes que quedan para el recuerdo y la historia política de España.