Semaf, el principal sindicato de maquinistas de España, ha desconvocado la huelga del transporte ferroviario prevista para el lunes 23 de noviembre. La central señala que ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno y Renfe para implementar las reclamaciones de seguridad que presentó en febrero, tras los accidentes de Adamuz y Gelida. La más relevante es la suspensión automática del servicio ferroviario con aviso rojo de la Aemet en zonas de riesgo.

La desconvocatoria de Semaf se suma a la que realizaron otras centrales sindicales para este jueves 19 de noviembre. CCOO, UGT y SCF levantaron el paro contra Adif tras conseguir que el Ministerio de Transportes aceptara su reclamación para aumentar la plantilla y cambiar el sistema de jornada de trabajo.

Suspensión del servicio con temporal

El pacto alcanzado con los maquinistas, que tendrá carácter equivalente a un convenio colectivo al ser una negociación de huelga, contempla medidas de seguridad y laborales.

En el campo de la seguridad, el Ministerio capitaneado por el vicepresidente Carlos Cuerpo y Renfe implementarán un protocolo contra fenómenos meteorológicos adversos. Con avisos climáticos de nivel rojo, se suspenderá el servicio ferroviario en puntos de riesgo de la red general. Igualmente, el maquinista tendrá la facultad de detener el tren en el lugar más seguro si detecta un riesgo inminente.

Esta era una de las principales reclamaciones de Semaf. Los maquinistas han acusado a Renfe de «coacciones» por obligarlos a circular con avisos meteorológicos extremos. Adif deberá publicar de manera recurrente las limitaciones de velocidad de la red general por motivos de seguridad.

En el aspecto técnico, Renfe se ha comprometido a reparar la flota de trenes de las series 106, 452 y 453 y a mejorar el sistema de incidencias. Cada aviso se documentará y se establecerá una medida de protección automática.

En materia laboral, el acuerdo obliga al Ministerio a sentarse para negociar el próximo convenio colectivo de Renfe y se aplicará a todas las contrataciones de 2026 la reducción del período formativo previo a la entrada en el puesto. En la práctica, Semaf ha buscado que todas las contrataciones pasen a ser indefinidas.