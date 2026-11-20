Pedro Sánchez aseguró el 7 de septiembre que Ceuta recuperaría «pronto» la normalidad. Tres meses y medio después de la invasión migratoria del 30 y 31 de julio, la ciudad sigue esperando. El Gobierno ceutí calcula que unas 15.000 de las personas que cruzaron la frontera desde Marruecos permanecen en una ciudad de 83.000 habitantes. La Cámara de Comercio cifra en hasta 74 millones de euros el impacto económico de la crisis y las mujeres ceutíes que en octubre se manifestaron en Madrid han convocado otra protesta para el 21 de noviembre. Esta vez marcharán en su ciudad bajo el lema ‘Ceuta sigue esperando’.

La Guardia Civil había detectado el aumento de las llegadas antes de que se desbordara la frontera. Entre la mañana del 28 de julio y la del día 30 contabilizó provisionalmente 878 entradas a nado. El salto se produjo al mediodía del jueves 30, cuando miles de personas alcanzaron el espigón del Tarajal desde la costa marroquí. A las 13.30 horas, los agentes ya hablaban de varios millares de entradas y no podían precisar cuántas. Esa misma tarde dejaron constancia por escrito de que las fuerzas marroquíes, que hasta la víspera habían interceptado a quienes intentaban cruzar, permitían ahora que los grupos llegaran hasta la frontera.

Sánchez compareció en el Congreso el 3 de septiembre. Allí reconoció que una nota del 29 de julio, víspera de la invasión, advertía de un «riesgo potencial de entradas irregulares» en Ceuta y Melilla. El presidente sostuvo que los datos disponibles impedían anticipar la magnitud de la llegada. Un mes después de la crisis, el Consejo de Ministros aprobó un paquete de 309 millones de euros para reforzar la seguridad, sostener los servicios públicos y auxiliar a empresas y autónomos. El 7 de septiembre, Sánchez auguró una pronta recuperación. Apenas una semana después situó a finales de año el horizonte para que la situación quedara estabilizada.

Tampoco cuadran las cifras de Interior. Fernando Grande-Marlaska cifró en agosto en 72.000 las personas que habían entrado en Ceuta durante aquellas dos jornadas. Un informe de la Guardia Civil fechado el 28 de octubre contabilizó 88.146 retornos a Marruecos tras la invasión. Sólo los retornos superan en 16.146 la estimación inicial de entradas que el ministro ofreció en el Congreso. El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, señaló además el 25 de octubre que hasta esa fecha no se había ejecutado una sola devolución por vía administrativa.

Este mes de noviembre, el Gobierno ha reducido de unos 200 a 25 los militares que patrullan las calles. Las dos compañías que prestaban servicio de día y de noche han dado paso a una sección que patrulla únicamente en horario diurno. Por la noche queda en alerta una fuerza de reacción rápida. El Hospital Universitario y los supermercados han dejado de contar con vigilancia militar permanente. El 9 de noviembre, durante la visita de la ministra de Defensa, Margarita Robles, vecinos de Ceuta le reclamaron precisamente más presencia militar y más seguridad.

Los comerciantes también han puesto cifras a la distancia entre las previsiones de Moncloa y la vida en Ceuta. En septiembre, tras reunirse con empresarios locales, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, advirtió de que las pérdidas ya eran visibles, especialmente entre los pequeños comercios. El 12 de noviembre, la Cámara de Comercio llevó ante la Audiencia Nacional su estimación de hasta 74 millones de euros y advirtió de que las consecuencias podrían prolongarse durante años. Ese es el plazo que manejan los empresarios de la ciudad a la que Sánchez prometió en septiembre una pronta vuelta a la normalidad.