La Guardia Civil destapa otra mentira del Gobierno sobre Ceuta: cifra en 88.146 sólo los marroquíes que retornaron

Un informe oficial de la Guardia Civil, fechado el 28 de octubre de 2026, deja al descubierto otra mentira del Gobierno sobre la invasión de Ceuta, ya que cifra en 88.146 los inmigrantes que retornaron a Marruecos tras la entrada masiva del 30 y 31 del pasado julio. El Gobierno, en declaración del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, cifró el pasado agosto en 72.000 los que entraron y 70.000 los que habían retornado.

Recuérdese que, además, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, sostiene que entre 12.000 y 15.000 invasores siguen deambulando por la ciudad, lo que significa que habrían entrado cerca de 100.000 inmigrantes.

La Guardia Civil pone cifras concretas y contundentes a la presión migratoria sufrida en Ceuta a partir del 30 de julio. El documento, elaborado en el ámbito competencial del cuerpo, y al que ha tenido acceso OKDIARIO, deja claro que la magnitud del episodio superó ampliamente las cifras que el Ejecutivo manejó públicamente.

Según el informe, a la fecha de su redacción se estima que podrían haber retornado a Marruecos aproximadamente 88.146 personas. Se trata únicamente de los retornos contabilizados o estimados por la Guardia Civil, no del total de intentos de entrada ni de quienes permanecieron en territorio español. Esa sola cifra ya ilustra la dimensión real de lo ocurrido.

El balance humanitario y operativo también es demoledor: 862 rescates realizados por personal de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) y del Servicio Marítimo en aguas de soberanía nacional; 90 fallecimientos, de los que la Policía Judicial se hizo cargo de las actuaciones relacionadas con autopsias y envío de muestras biológicas.

El informe de la Guardia Civil demuestra que no se trató de un incidente puntual o de una «presión migratoria ordinaria». La Guardia Civil debió mantener durante casi tres meses un dispositivo extraordinario de personal y medios para gestionar decenas de miles de retornos, centenares de rescates y decenas de fallecidos. Las cifras oficiales del cuerpo contrastan con el relato minimizador que el Gobierno ofreció en su momento y confirman que la crisis de Ceuta fue, en realidad, una invasión de una escala mucho mayor.