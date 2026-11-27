La Plaza de Toros de Valencia se convirtió este viernes en el escenario de uno de los momentos más emotivos y humanos del cierre de campaña de Vox. Ante una asistencia récord de más de 15.000 personas que abarrotaron el coso valenciano, Lidia Bedman y Santiago Abascal compartieron un instante de intimidad que no pasó desapercibido para las cámaras de OKDIARIO.

El multitudinario cierre de campaña en Valencia no solo fue una demostración de fuerza política; también dejó espacio para este momento íntimo que recordó que, detrás de las cifras y los discursos, hay personas, familia y sacrificio.

Este fue el mensaje del secretario general de Vox, Ignacio Garriga, dirigido a la esposa de Abascal, agradeciendo el «sacrificio» que suponía para ella y sus cinco hijos la decisión del presidente de la formación de recorrer España durante más de 14 meses, para llevar el mensaje de su proyecto directamente a los españoles incluso en los municipios más pequeños.

Visiblemente emocionada y con los ojos vidriosos, Lidia Bedman se apoyó en la cabeza y el hombro de su marido mientras sonreía. Un gesto sencillo, cargado de cariño y de agradecimiento, que resume el sacrificio personal que ha supuesto para la pareja recorrer España de norte a sur y de este a oeste durante toda la campaña.

Lejos del ruido de los mítines y de las banderas, ese apoyo silencioso de Lidia hacia Santiago mostró la cara más personal de quien ha estado a su lado en cada paso. En un contexto marcado también por las amenazas que la familia ha recibido en redes sociales, la imagen transmitió cercanía, fortaleza y la complicidad de un matrimonio que sigue unido pese a todo.

Este viernes, la diseñadora de moda e influencer ha acompañado durante todo el día a Abascal en el cierre de campaña. El de Vox es el líder que más kilómetros lleva recorridos en estos meses y mayor número de visitas a realizado. Un total de 42 actos, 35 provincias y el doble de actos que Sánchez.