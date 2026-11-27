El Partido Popular ha cerrado la campaña electoral en Sevilla con un acto multitudinario en el que Alberto Núñez Feijóo ha estado arropado por 9.000 simpatizantes y, además, por dirigentes del partido. La formación ha elegido la capital andaluza para poner el broche final a dos semanas de campaña, reivindicar la gestión de Juanma Moreno en la Junta y trasladar el cambio político que protagonizó Andalucía al conjunto de España.

Los dirigentes populares que han participado en el acto han coincidido en señalar el modelo andaluz como el ejemplo de gestión que Feijóo quiere llevar a La Moncloa. El mensaje ha girado en torno a la experiencia del Gobierno de Juanma Moreno, que llegó al poder en 2019 después de 37 años de gobiernos socialistas en Andalucía.

Juan Bravo, candidato del PP por Sevilla y uno de los dirigentes que ha formado parte del Gobierno andaluz, ha destacado precisamente ese precedente. «Donde se dice que puede haber un cambio, se hace; y eso pasó en Andalucía: 37 años de gobierno socialista y se ha conseguido hacer», ha señalado al valorar que Feijóo haya comenzado y terminado la campaña en Sevilla.

En la misma línea se ha pronunciado Ignacio Dancausa, que ha destacado la ilusión que ha encontrado durante las dos semanas de campaña en distintas provincias españolas. El dirigente popular ha llamado a la movilización de los votantes y ha defendido que «los ciudadanos deben acudir a las urnas si desean un cambio político».

«Juanma ha demostrado que el socialismo se sale», ha afirmado Dancausa, que ha defendido que el objetivo ahora es trasladar esa experiencia al resto del país mediante la creación de empleo, la llegada de industria y la mejora de los servicios.

Por su parte, Agustín Aguilera ha reivindicado el orgullo andaluz y el papel de Sevilla en el proyecto nacional del PP. «Sevilla es una gran familia y Andalucía es el motor del cambio; aquí cambiamos a partir del año 2019 la realidad y tenemos ese orgullo andaluz y ahora desde Andalucía vamos a cambiar España», ha manifestado.

Aguilera también ha identificado los principios que definen el modelo político de Juanma Moreno y que podrían trasladarse al Gobierno de España: «Empatía, humildad, honestidad, decencia; ese es nuestro modelo: el escuchar a la gente, el estar en los problemas de la gente y en solucionar esos problemas».

Alejandro García, de Nuevas Generaciones del PP de Sevilla, ha puesto el foco en el papel de los jóvenes durante la campaña. Ha destacado el trabajo realizado por la formación en la provincia y ha defendido que las nuevas generaciones necesitan oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida. «El modelo de Juanma Moreno es el modelo que seguimos todos, ya sea en los municipios o a nivel de España», ha afirmado.

El candidato del PP al Senado, Antonio Enamorado, también ha respaldado esa comparación entre Andalucía y España. A su juicio, el Gobierno de Moreno ha demostrado que se puede gobernar para todos los ciudadanos y superar las divisiones políticas. «Se ha demostrado que el modelo de Juanma es un modelo donde se gobierna para todos, se derriban los muros que dividen a los andaluces; y en concreto en España, a los españoles», ha asegurado.