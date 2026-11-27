La campaña itinerante puesta en marcha por OKDIARIO en Madrid bajo el lema «Pedro Sánchez lleva 8 años mintiendo» ha completado este viernes su cuarta jornada de ruta a escasas horas de las elecciones del domingo 29 de noviembre. El vehículo, equipado con un código QR que da acceso al especial «Las 12+1 grandes mentiras de Sánchez», ha trazado un recorrido por seis puntos clave que resumen la deriva política, judicial y mediática del presidente del Gobierno.

El itinerario arrancó en la prisión de Soto del Real, rebautizada con ironía en el reportaje como «la nueva sede del Partido Socialista» y posible escenario del reencuentro entre Sánchez y sus antiguos hombres de confianza, José Luis Ábalos y Koldo García. Ambos ingresaron en este centro en noviembre de 2025 y cumplen condena firme desde octubre de 2026 tras la sentencia del Tribunal Supremo por el caso mascarillas (delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias), con penas efectivas de hasta 24 años y tres meses de prisión para el ex ministro de Transportes y 19 años y ocho meses para su ex asesor.

La segunda parada fue la sede federal del PSOE en la calle Ferraz, el cuartel general donde, según denuncia el periódico, “se han cocinado buena parte de los engaños del líder socialista”. Allí se recordó la figura de Santos Cerdán, «amigo íntimo del presidente» y ex secretario de Organización, que dimitió en junio de 2025 tras los audios intervenidos por la UCO y permanece investigado por presuntos amaños de obra pública, como la adjudicación de 40 millones de euros del túnel de Belate en Navarra.

A continuación, el autobús se detuvo frente a los negocios vinculados al suegro del presidente, Sabiniano Gómez, quien regentó diversas saunas en Madrid junto a sus hermanos —como la denominada Sauna Azul—. El reportaje señala este entorno empresarial como el «empujoncito financiero» que costeó las primarias con las que Sánchez recuperó el control del PSOE, recordando el papel atribuido a Begoña Gómez en la gestión de su contabilidad.

El cuarto destino fue el Palacio de la Moncloa, la meta a la que llevaron las mentiras del presidente. Frente a la residencia oficial, el equipo de OKDIARIO lanzó un mensaje directo a Sánchez en la recta final hacia el 29-N, invitándole a disfrutar de las que podrían ser sus “últimas noches en esa alcoba presidencial”.

Para el tramo final, la ruta apuntó a los altavoces mediáticos del sanchismo. La quinta parada tuvo lugar en San Sebastián de los Reyes, ante la sede de La Séptima, la nueva cadena de televisión tras recibir su licencia del Consejo de Ministros el pasado mes de mayo. «¿Saben ustedes esa canción que dice: Vamos a contar mentiras, tralará? Una mentira no es nada si no tiene quien la cuente», y ahí está el porqué de la creación de La Séptima para hacer propaganda de las mentiras de Pedro Sánchez y blanquear el sanchismo.

El recorrido concluyó frente a la sede de RTVE en Prado del Rey. Desde la corporación pública, OKDIARIO denunció la difusión del relato gubernamental y las sucesivas mentiras de Pedro Sánchez durante estos más de 8 años de su gobierno. Evocando la frase que dio pie a esta campaña, pronunciada por el propio Sánchez en TVE el pasado 22 de octubre: «No leo OKDIARIO, ¿por qué me tengo que amargar la vida?», la respuesta es sencilla, porque desde OKDIARIO las contamos y las desmentimos.