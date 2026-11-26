El Tribunal Supremo (TS) ha calculado que José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE, estará en prisión hasta el 11 de mayo de 2042 para cumplir la condena que le impuso por el caso Mascarillas, y su ex asesor Koldo García hasta el 2 de noviembre de 2040. Así lo ha dictaminado tras realizar sus respectivas liquidaciones de condena.

Ábalos fue condenado el pasado mes de junio a 24 años y tres meses de cárcel por haber formado una organización criminal que se valió del poder institucional para cometer graves delitos de corrupción durante el Gobierno de Pedro Sánchez, mientras que Koldo a 19 y ocho meses. Ambos fueron penados por los mismos delitos: organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.

Ahora, el Alto Tribunal fija la de Ábalos en un «máximo de cumplimiento» de 15 años y 18 meses, y la de Koldo en 15 años, tras restar el tiempo que pasaron en prisión preventiva, las comparecencias ante el juzgado y la retirada del pasaporte.

El empresario Víctor de Aldama fue condenado a cuatro años y medio de prisión, de los que le quedan por cumplir 1.613 días, si bien el Supremo lo libró de la cárcel «por su aportación al descubrimiento de los delitos». Aldama tiene suspendida la condena con la condición de no delinquir durante cinco años, comparecer semestralmente ante el juzgado y realizar un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

El ministro con la mayor condena

Ábalos se ha convertido en el ministro con la mayor condena de la democracia tras la pena de 24 años y tres meses de cárcel . Y con ello, Pedro Sánchez también se ha alzado como el primer presidente en ejercicio con uno de sus ministros condenado por corrupción.

El resto de condenas a ministros se impusieron cuando Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy ya no eran presidentes.

A Ábalos le sigue en el ránking el también socialista José Barrionuevo, condenado a 10 años de cárcel por el secuestro de Segundo Marey en el caso GAL. Por delitos de malversación de fondos públicos y falsedad en documento oficial. No obstante, sólo cumplió unos meses en prisión tras ser parcialmente indultado en marzo de 1999 por el Gobierno de José María Aznar.

En tercer lugar se encuentra Jaume Matas, ministro de Medio Ambiente entre 2000 y 2003, quien también presidió el Gobierno de Baleares entre 2003 y 2007. Este ex ministro ha sido condenado a un total de nueve años y ocho meses de cárcel por varios casos.

En concreto, se le impusieron seis años de cárcel por varios delitos de corrupción relacionados con el caso Palma Arena, aunque solo cumplió nueve meses y un día al revocarse posteriormente la mayoría de delitos y mantenerse únicamente el de tráfico de influencias. Y otros tres años y ocho meses por prevaricación y fraude en el marco del caso Nóos.

El cuarto lugar es para José Antonio Griñán (PSOE), ministro de Sanidad, y de Trabajo y Seguridad Social entre 1993 y 1996, por el caso ERE. Un caso de corrupción relacionado con la Junta de Andalucía, de la que fue vicepresidente entre 2008 y 2009.

Griñán fue condenado a seis años de prisión por malversación de fondos públicos y prevaricación continuada. Sin embargo, no entró en prisión por problemas de salud. Además, su condena fue anulada en 2024.

En quinta posición se encuentra Rodrigo Rato, ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Economía y Hacienda entre 1996-2004, a quien se le impusieron cuatro años y medio de prisión por apropiación indebida y administración desleal en el caso de las tarjetas black.

El sexto puesto del ránking lo ocupa Virgilio Zapatero, ministro de Presidencia entre 1986 y 1993, quien fue condenado a ocho meses de cárcel por su participación también en el caso de las tarjetas black.

Cabe destacar que Sánchez es el único de la ‘banda del Peugeot’ que aún no ha pisado la cárcel. Sí el resto de compañeros con los que protagonizó la campaña de primarias socialistas de 2017 recorriendo España en un Peugeot: Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García.