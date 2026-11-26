Durante una reciente entrevista con el youtuber Plex, Pedro Sánchez aseguró que los españoles que cobran menos de 11.000 euros al mes son receptores netos del Estado (reciben más en prestaciones de lo que pagan en impuestos), una afirmación que cabe transcribir para que quede constancia de que sí, el presidente dijo tal cosa: «Si tú estás cobrando menos de 11.000 euros al mes, claramente recibes más del Estado del bienestar que lo que pagas en impuestos».

Caben dos posibilidades. Una, que los centenares de asesores de Moncloa metieran la pata; y dos, que el candidato socialista mintiera. No cabe un término medio, pues pueden tomarse todas las estadísticas del INE, el Banco de España, los think tank económicos y cualquiera que tenga parte en la opinión económica, y siempre resultará imposible sostener esa afirmación, que quizá el presidente colara durante la entrevista esperando despistar a alguno de los oyentes de Plex.

Pero ¿de dónde sale el dato? OKDIARIO ha repasado lo publicado hasta ahora, y lo más posible es que Sánchez fundamente su afirmación -de forma sin duda torticera- en la última edición del Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles, un informe que Fedea elabora anualmente, con datos de 2023 en la última oleada.

Nótese el término ‘hogares’, y es que -bastaba leer el titular- el trabajo firmado por el think tank económico se centra en la renta de las familias, que no solo incluye salarios, como erróneamente afirmó el candidato al emplear el término cobrar acompañado del pronombre tú. Concretamente, el estudio calcula la riqueza de los núcleos familiares a partir de un largo listado de variables que incluye salarios, alquileres, intereses, dividendos y el resto de rentas del capital.

Una vez aplicadas una serie de correcciones, los redactores del trabajo obtuvieron una distribución de los hogares españoles en función de su quintil de renta (cada quintil equivale a un 20% de la población).

A partir de ahí, para estimar lo que cada familia paga, Fedea toma impuestos como el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre el Patrimonio, las Cotizaciones Sociales a cargo del trabajador o autónomo y a cargo de la empresa, el IVA, el ITPAJD, los Impuestos Especiales sobre el Alcohol y las Bebidas Alcohólicas, Hidrocarburos, Labores del Tabaco y Electricidad…, la lista es larga.

Y para calcular el beneficio recibido de manos del Estado, toman las prestaciones monetarias (por ejemplo, invalidez) o en especie, una categoría que incluye sanidad o educación. El caso es que, con estos datos en la mano, la conclusión es que solamente el 50,6% de los hogares reciben más de lo que pagan en impuestos.

Además, y pese a lo que diga Sánchez, no se puede establecer una cifra concreta que sirva para señalar el nivel de riqueza que separa a las familias beneficiarias netas de las aportadoras netas. Por ejemplo, porque no es lo mismo cobrar una pensión de jubilación cuando uno tiene un familiar dependiente a cargo o cuando es soltero, como tampoco es lo mismo ser un asalariado cuarentón con o sin hijos.

Por eso, Fedea establece porcentajes, unos que difieren de forma sensacional de la afirmación del presidente. En el cuarto quintil de renta (los que ingresan entre 4.400 y 6.800 euros al mes), por ejemplo, el 65% aportan más de lo que reciben, mientras que los que están entre 6.800 y 9.300 euros mensuales son receptores apenas en el 22% de los casos. A su vez, por debajo de los 9.355 euros, el 45% abonan más de lo que reciben, cifra que ilustra hasta qué punto Sánchez estaba equivocado (en el mejor de los casos).

Entonces ¿de dónde sale la cifra que dio el presidente? Lo más probable es que utilizara -aunque OKDIARIO desconoce la metodología- el modelo ‘ampliado’ de Fedea, que incluye entre los beneficios dados por el Estado gastos como defensa u orden público. Sin entrar a valorar el hecho paradójico de que Sánchez haya decidido que el dispendio en tanques es «Estado del Bienestar», conviene recordar que incluso en este caso se equivoca; de nuevo, porque el informe ya mencionado establece porcentajes, no un umbral que separe a receptores netos de aportadores netos.