Renta 4 Banco, una de las entidades de referencia en el negocio de la inversión y la gestión de activos en España, ha sufrido un ciberataque que ha permitido a terceros no autorizados acceder a datos personales de sus clientes.

La entidad, que cuenta con un patrimonio total de clientes de 48.197 millones de euros, detectó la intrusión durante la madrugada del pasado 23 de noviembre.

El banco asegura que sus sistemas de seguridad consiguieron contener el ataque y que los responsables de la intrusión no lograron obtener credenciales de acceso ni información financiera. Asimismo, descarta que el incidente haya provocado pérdidas patrimoniales.

El incidente afecta a uno de los operadores especializados más relevantes del sector financiero español. Al cierre del tercer trimestre de 2026, Renta 4 contaba con 153.614 cuentas de clientes en su red propia y un volumen de activos bajo gestión de 19.935 millones de euros.

El grupo cerró los nueve primeros meses del ejercicio con un beneficio neto de 45,4 millones de euros, un 48% superior al registrado en el mismo periodo del año anterior. Por su parte, el patrimonio total de sus clientes aumentó un 17% interanual.

Alerta a los inversores

Renta 4 ha puesto el incidente en conocimiento del Banco de España y de la Agencia Española de Protección de Datos y trabaja con compañías especializadas en ciberseguridad para esclarecer el origen y alcance del ataque.

La entidad ha pedido a sus clientes que extremen las precauciones ante posibles comunicaciones fraudulentas, especialmente aquellas dirigidas a obtener información sobre sus cuentas de inversión.

La exposición de información personal podría facilitar intentos de suplantación de identidad y campañas de fraude dirigidas específicamente a los clientes de la entidad. Por el momento, no ha trascendido el número de afectados ni la naturaleza exacta de los datos personales comprometidos.