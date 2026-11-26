El ex vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, ha expresado este jueves en el congreso de directivos CEDE que se celebra en Barcelona que su preocupación por el auge de «partidos radicales de derechas y de izquierdas en contra del proceso de integración europea».

Concretamente, el ex ministro de Economía español ha puesto el foco en «el verdadero problema de Europa actualmente» que, en su opinión, es «la fragmentación política». En la mesa de debate junto a Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank, De Guindos ha destacado que cada vez «tienen más relevancia fuerzas políticas que no solamente son contrarias a lo que sería integración adicional, sino que incluso quieren revertir lo que se ha hecho».

De hecho, ha señalado que existen dos grandes transformaciones estructurales que están condicionando el escenario económico internacional, la fragmentación del equilibrio global y el aumento del coste del capital y de la financiación: la creciente competencia de China y la propia inestabilidad política dentro de la propia Unión Europea.

El «populismo» tiene cada vez más peso en la Unión Europea (UE), con «un planteamiento muy nacionalista, muy específico y muy concreto», ha agregado De Guindos, que, al mismo tiempo, ha augurado que ese escenario político «pasará» en algún momento. Pese a ello, ha finalizado asegurando que «Europa acaba siempre tomando la decisión correcta aunque antes explore todas las alternativas».