La Guardia Civil está investigando el hallazgo de una mochila con 12 granadas de mano de origen yugoslavo en el pantano de Ruesga, en la Montaña Palentina (Palencia). Coincide con la detención este martes del hombre acusado de atacar con cócteles molotov la Comisaría Provincial de Policía Nacional de Palencia.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Palencia, unos senderistas encontraron los explosivos a principios de este mes, mientras caminaban cerca del embalse, en el municipio de Cervera de Pisuerga. Tras recibir el aviso, los especialistas en desactivación de explosivos de la Guardia Civil de Valladolid fueron al lugar al día siguiente y destruyeron las granadas de forma segura.

Los agentes siguen investigando para averiguar cómo llegaron estas doce granadas antiguas de Europa del Este hasta esta zona natural y quién las dejó allí.

El ataque a la comisaría

Este suceso sale a la luz solo dos días después de la detención en la ciudad de Palencia de un hombre de unos 50 años. Está acusado de lanzar cuatro cócteles molotov caseros contra la parte de atrás de la Comisaría Provincial en la madrugada del lunes.

Aunque solo una de las botellas llegó a arder y no hubo heridos ni daños graves, los policías encontraron junto al muro exterior una mochila con otras ocho botellas preparadas para arder. Por este motivo, se puso en marcha un gran dispositivo de búsqueda y se activó el protocolo previsto para casos de terrorismo. Sin embargo, tras identificar al sospechoso gracias a las cámaras de seguridad y a un patinete eléctrico que dejó cerca, la Policía Nacional descarta por completo que el ataque tenga relación con el terrorismo.

Con este caso, la provincia suma varios sustos seguidos en materia de seguridad, después de que hace unos días se detuviera en Burgos al supuesto líder en España de un grupo de piratas informáticos pro rusos que también había pegado carteles de propaganda en Palencia.