Hace tres años les detuvieron por terrorismo yihadista como menores y ahora la Policía Nacional les ha vuelto a detener, ya mayores de edad, por el mismo delito, pero con una implicación más grave, ya que estudiaban cómo cometer una serie de atentados.

Durante el cumplimiento de sus condenas, siendo ya mayores de edad, los agentes de la Comisaría General de Información detectaron que los dos jóvenes yihadistas habían vuelto a las andadas, pero perfeccionando sus planes terroristas de atentados.

Esta reiteración y continuidad delictiva evidenció un riesgo concreto, real y grave para la seguridad nacional, motivo por el que se procedió a su detención en un operativo policial desarrollado en Sitges y Moncada de Reixach.

A prisión provisional

Los dos yihadistas detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Plaza número Cinco, de la Audiencia Nacional, que decretó su ingreso en prisión.

La operación ha sido desarrollada por agentes de la Comisaría General de Información (CGI) con la participación de efectivos de la Brigada Provincial de Información de Barcelona y bajo la dirección de la Sección de Instrucción, Plaza número Uno, del Tribunal Central de Instancia y de la Fiscalía, ambas de la Audiencia Nacional.

Detenidos 4 yihadistas en una semana

El número de detenciones por yihadismo en España en este año 2026 sigue batiendo todos los récords, las detenciones de estos dos jóvenes en la provincia de Barcelona se suman a las de otros dos arrestados hace unos días en la ciudad catalana.

En total, cuatro yihadistas detenidos en una semana. Los dos anteriores, estaban vinculados al grupo terrorista Hamás y a su aliado armado, las Brigadas de Ezz al-Din al-Qassam. Están acusados de financiar con criptomonedas a la organización terrorista, enaltecer el terrorismo y adoctrinar a terceros.

Estos yihadistas presentaban «un elevado grado de radicalización y mantenían estrecha relación con una red de personas que participaba en la captación, intermediación y transferencia de fondos hacia la Franja de Gaza». En la operación se recuperaron complejos movimientos internacionales de fondos que vinculan a los implicados y descubren el destino final del dinero.