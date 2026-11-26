Pedro Sánchez se ha convertido en uno de los nombres más mencionados en los últimos meses en España. El actual presidente del gobierno se enfrenta a otras elecciones generales, donde su imagen se ha visto duramente castigada por las crisis, las gestiones ante estas y los casos de corrupción que se suceden en el Partido Socialista.

Con una imagen muy desgastada, aún mucha gente confía su voto al candidato del PSOE; es decir, Sánchez sigue siendo capaz de convencer a una parte del electorado español para conseguir su voto. La personalidad del presidente ha sido cuestionada por las decisiones tomadas en el frente del Gobierno, donde ha recibido todo tipo de calificativos. Por ello, una grafóloga ha analizado su firma y ha descubierto los rasgos que revela Sánchez, que se encuentran detrás de su firma.

La firma de Sánchez

Macarena Arnas, grafóloga, explica que la firma de Pedro Sánchez refleja una persona con gran fortaleza tanto mental como física, además de una alta capacidad de resistencia que se observa en los ángulos marcados de sus trazos.

«Lo primero que destaco, que a simple vista seguramente lo podéis observar también vosotros, es la inclinación de una de las letras hacia la zona de la izquierda», afirmaba, dejando clara la importancia de la inclinación en la grafología.

La especialista señala que el uso exclusivo de letras mayúsculas indica una intención de proyectar seguridad y hacerse entender con claridad, aunque las formas curvas revelan una mayor sensibilidad oculta bajo esa apariencia firme. Asimismo, la inclinación de la escritura sugiere buena memoria, dificultad para olvidar el pasado y un fuerte apego al ámbito familiar.

Exceso de racionalidad y terquedad

Añade que la línea bajo el apellido, vinculada a la esfera laboral, señalaría una mayor necesidad de reconocimiento profesional. Además, el trazo de la inicial con un asta corta y predominio del ángulo sobre la curva se asociaría con un exceso de racionalidad y terquedad.

«Una es que quiere dar claridad y legibilidad al escrito y otra podría ser que intenta mostrar a veces una imagen de mayor fortaleza de la que realmente posee, o sea, podría ser alguien que aparente más fortaleza a nivel de la primera impresión, pero que luego tenga mayor sensibilidad porque hay algunas formas curvas también presentes en la firma», explica.