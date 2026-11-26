La Fiscalía del Tribunal Supremo ha reconocido que el dosier “Tertulianos. Radio y Televisión”, atribuido a la Oficina de Comunicación del Ministerio del Interior, puede presentar “una posible relevancia administrativa y constitucional en materia de protección de datos”. Sin embargo, ha pedido a la Sala Segunda que no admita la querella contra el ministro Fernando Grande-Marlaska porque no existen indicios de su participación personal.

El informe, firmado en Madrid el 20 de noviembre de 2026 por la fiscal María Farnés Martínez, responde al traslado que el Alto Tribunal le dio el 4 de noviembre en la causa especial abierta.

Para el Ministerio Público, las opiniones políticas “constituyen categorías especiales de datos personales conforme al Reglamento europeo”.

Su tratamiento por una Administración pública “puede ser contrario al Reglamento General de Protección de Datos y a la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales cuando carezca de una base jurídica suficiente, resulte desproporcionado, incumpla los principios de finalidad y minimización o no respete los deberes de información”.

Aun así, la fiscal ha advertido de que “una posible infracción de la normativa de protección de datos no integra automáticamente un delito del artículo de delito de descubrimiento y revelación de secretos del Código Penal”.

Fichas de periodistas

La querella aporta fichas individualizadas de periodistas, tertulianos y otras personas con presencia en los medios. Incluyen fotografías, datos profesionales y valoraciones sobre su orientación ideológica y su actitud frente al Gobierno.

Entre las expresiones recogidas figuran “Ideología de izquierdas”, “Extrema derecha”, “Militante socialista”, “apoya al Gobierno” o “muy crítico con el Gobierno”. En una de las fichas aparece la palabra “Desinformación”.

La Fiscalía ha admitido que la autenticidad del documento “puede constituir un principio de prueba respecto de su existencia y procedencia orgánica, pero no respecto de la participación personal del ministro”.

Ese es el núcleo de su argumentación: “La responsabilidad penal es personal”. Según el informe, la querella no aporta “ni la orden de elaboración del dosier”, ni correos, ni notas de despacho, ni constancia de que el documento llegara al ministro.

La fiscal ha subrayado que el propio querellante reconoce esa carencia al pedir que se aclare si Marlaska “ordenó, autorizó, conoció, toleró” o dejó de impedir la elaboración del documento.

“La apertura de una causa especial no puede utilizarse, sin embargo, para buscar de manera prospectiva la conexión subjetiva con el aforado”, ha señalado.

Sobre el delito de descubrimiento y revelación de secretos, el informe ha destacado que las fichas mezclan datos profesionales accesibles, opiniones expresadas en tertulias e “inferencias o valoraciones elaboradas por los redactores del dosier”.

“No podemos entender como equivalente acceder clandestinamente a una base restringida de afiliaciones políticas que sistematizar opiniones expresadas públicamente por sus titulares”, ha razonado la fiscal.

Tampoco ha apreciado prevaricación, ya que el dosier “parece constituir un instrumento interno de trabajo o una actuación material preparatoria” y no una resolución administrativa.

En cuanto al impedimento de derechos cívicos, la querella invoca el “chilling effect” sobre los periodistas. La Fiscalía ha replicado que “no se identifica a ningún profesional al que se le haya retirado una acreditación” ni que haya sido excluido de una convocatoria.

Querella contra Marlaska

El escrito de Luis Pineda, editor de varias publicaciones entró en el Registro General del Supremo el 14 de septiembre. En origen era una denuncia por los delitos de cuatro artículos del Código Penal.

La Sala le requirió que formulara querella para poder tenerle como acusación popular. Pineda transformó la denuncia en querella el 24 de septiembre, y el poder especial exigido llegó con un escrito fechado el 16 de octubre.

Según el querellante, la Oficina de Comunicación elaboró el dosier en 2024, y su autenticidad “habría sido reconocida por el propio Departamento”.

Pineda ha solicitado, entre otras diligencias, la entrega de correos, mensajes corporativos, borradores y metadatos, así como la declaración del ministro. La fiscal ha considerado improcedente ese fárrago de peticiones, que a su juicio afecta “de forma intensa al secreto de las comunicaciones” y a la intimidad de empleados públicos y terceros.

El informe también ha rechazado la comisión por omisión. La titularidad del Ministerio, sostiene, no convierte al ministro en “garante penal universal” de lo que haga su Oficina de Comunicación.

“La dirección política y administrativa puede generar responsabilidad política, administrativa o disciplinaria, pero no configura por sí sola una responsabilidad penal por los delitos eventualmente cometidos por sus subordinados”, ha escrito.

Remisión a juzgados ordinarios

Con todo, la Fiscalía no ha cerrado todas las puertas. Ha pedido, de forma subsidiaria, que si la Sala aprecia apariencia delictiva en responsables no aforados, acuerde la “deducción de testimonio y su remisión al órgano judicial ordinario competente”.

Además, ha recordado que la responsabilidad administrativa y la penal “obedecen a presupuestos diferentes”. “La primera puede existir, aunque los hechos no sean penalmente típicos”, ha añadido.

La decisión corresponde ahora a la Sala Segunda del Supremo. Mientras tanto, el documento que catalogaba a los tertulianos según su afinidad política amenaza con convertirse, paradójicamente, en materia de tertulia.