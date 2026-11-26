La nueva curva 2 de Madring, el circuito que acogerá el Gran Premio de España de Fórmula 1 del 10 al 12 de septiembre de 2027, pasará a llamarse ‘Dos Estrellas’, en reconocimiento a los Mundiales conquistados por la Selección Española masculina de Fútbol en 2010 y 2026. Dos estrellas, dos títulos mundiales y un nuevo escenario para rendirles homenaje.

La iniciativa se enmarca dentro del convenio alcanzado entre Ifema Madrid y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dirigido a visibilizar las fortalezas de España y de Madrid en la organización y como lugar de celebración de grandes acontecimientos deportivos internacionales, favoreciendo el desarrollo de un ecosistema empresarial que potencie y acelere esta vocación de liderazgo en el deporte de alto impacto.

«Ambas instituciones nos comprometemos -en palabras de José Vicente de los Mozos, Presidente del Comité Ejecutivo de Ifema Madrid- a trabajar en la identificación de acciones vinculadas al desarrollo y promoción de competiciones que han demostrado su capacidad para convertirse en una potente herramienta de dinamización de la economía y el turismo, así como de la imagen de marca del país, caso de la Fórmula 1 o la Copa Mundial de la FIFA 2030». En este sentido, puede adelantarse también la participación tanto del Gran Premio de España de F1 como de la RFEF en FITUR 2027, en stands consecutivos que mostrarán ante la industria internacional de los viajes la fortaleza de Madrid como sede de eventos deportivos globales.

Por su parte, la RFEF impulsará oportunidades de visibilidad y activación para el Gran Premio de España de F1 e Ifema Madrid en el marco de sus competiciones y eventos, especialmente aquellos vinculados al Mundial de 2030, las selecciones españolas de fútbol en sus diferentes categorías masculinas y femeninas, y el fútbol sala.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, calificó de «estratégico» este acuerdo, «muy beneficioso para los intereses de ambas entidades, pero también para toda la sociedad y para la promoción de nuestro país». «La Federación Española de fútbol representa este deporte con la mejor carta de presentación posible, las selecciones campeonas del Mundo en un hecho histórico sin precedentes que, además, ha logrado proyectar la mejor imagen de España a nivel mundial», ha indicado.

El acuerdo permitirá de este modo explorar proyectos que acerquen el fútbol y la Fórmula 1, aprovechando el alcance internacional de ambas disciplinas para dar mayor notoriedad al deporte español, a la vez que estimular su relación con los diferentes colectivos profesionales y empresariales representados en las ferias de Madrid.