Hay notables -y preocupantes- similitudes entre las aerolíneas Plus Ultra y Albastar. Ambas fueron rescatadas por el Gobierno después de la pandemia de Covid-19, con 53 millones de euros la primera y 15 la segunda; ambas se asoman a la quiebra, pues una está en preconcurso de acreedores y la otra en concurso; y ninguna de las dos puede garantizar en este momento que vaya a devolver al Estado todo el dinero que le prestó.

Sin embargo, y esto es importante en lo que refiere al reparto de posibles responsabilidades, la historia de cómo consiguieron la inyección de dinero de los contribuyentes y de cómo lo gestionaron es bien distinta. Mientras que en el caso de Plus Ultra hay sobrados motivos para sospechar de un interés que iba más allá de lo meramente económico, entre otras cosas porque un ex presidente del Gobierno aficionado a las joyas está investigado por -supuestamente- cobrar una comisión de medio millón de euros por aquella operación, en el de Albastar lo que está en tela de juicio es la calidad de la administración que se hizo de la ayuda pública, dado que se trata de una empresa que podía haber seguido siendo rentable (y que lo puede ser en el futuro).

Así lo ve un piloto de la compañía, uno que, contactado por este periódico, sirve de portavoz del malestar del resto de la plantilla, más de 200 personas a las que se les deben dos meses de paga (octubre y diciembre) y que con toda seguridad se van a ver abocadas al ERE y a la calle a no ser que la dirección encuentre un inversor. Los abogados concursales aseguran que hay al menos un potencial interesado, pero el tiempo corre; hace apenas dos días el juzgado aceptó el concurso de acreedores.

En este momento la aerolínea balear tiene cinco aviones en régimen de leasing -cuatro si se descuenta un Boeing 737 que habría sido retirado de forma sorpresiva por su propietario-, que son exactamente los mismos que tenía en el momento del rescate en 2022. Y este es el primero de los problemas, pues después de la recepción de los fondos públicos y de la entrada de un nuevo accionista -Sherpa Capital-, que era una de las condiciones pactadas con el Fondo de Recapitalización de empresas afectadas por la Covid (un instrumento temporal dependiente de la empresa pública Cofides), la dirección se había comprometido a aumentar la flota y a modernizar las aeronaves.

Más de tres años después, nada de eso ha sucedido. Albastar vuela -o volaba, pues suspendió operaciones a inicios de noviembre- con unos Boeing que de media tienen más de 25 años, cosa que -según la fuente contactada por OKDIARIO- resulta problemática porque se traduce en mayor gasto en combustible y mantenimiento, además de menor facturación. Esto último, porque la compañía se dedica principalmente a los vuelos charter (ya sea para turoperadores, otras aerolíneas o empresas), un mercado en el que el confort y aspecto de los equipos es importante de cara a conseguir nuevos clientes o cobrar más caro.

Pintar los aviones, modernizar los interiores y hacerse con nuevas unidades —preferentemente, a través de un leasing- se cuentan entre los compromisos no cumplidos por la nueva cúpula directiva tras la irrupción de Sherpa Capital, un incumplimiento que, según nuestro piloto, ayuda a explicar por qué la aerolínea no ha sido capaz de sobrevivir al alza de costes que se ha derivado de la guerra de Irán. A esto hay que sumar el dinero pendiente de cobrar por parte de la argentina Flybondi, con la que Albastar firmó un contrato para ofrecer vuelos durante el verano de 2025/2026 que acabó siendo un verdadero fiasco.

Según el relato de los trabajadores, la crisis energética sobrevenida este año no ha sido la causa de la bancarrota, sino el tiro de gracia de un negocio que no era lo suficientemente robusto debido a la falta de inversiones y a una oferta comercial «floja». De hecho, fuentes de la empresa explican que en alguna ocasión su CEO llegó a reconocer que su equipo hacía «un gran trabajo de ventas» pese a las condiciones; es decir, que facturaban mucho a tenor de la antigüedad de las aeronaves, una antigüedad que se hace evidente en el aspecto estético de los interiores.

Y lo que más molesta a la plantilla es que esta era una firma sólida, una que en 2024 fue capaz de ganar casi dos millones de euros y que contaba con una buena cartera de clientes, además de reputación acreditada, por ejemplo con el sello de seguridad IOSA; sobre esto, hay que recordar que la edad de las aeronaves nada tiene que ver con su fiabilidad, dada la hiperregulación del sector aéreo.

Había que invertir para hacer crecer el negocio, y eso no se hizo a pesar de la recepción de 15 millones de euros, así que es lícito preguntarse qué ha sucedido con ese dinero y por qué la dirección desatendió los reiterados llamados de los sindicatos a cumplir con lo prometido en el momento del rescate.

La plantilla espera que el proceso de concurso de acreedores sirva para que todas las partes interesadas puedan ver las cuentas de los últimos años negro sobre blanco y, sobre todo, para que aparezca ese inversor que evite el despido de los empleados y les abone las nóminas pendientes, que según las fuentes consultadas suponen un adeudo conjunto de entre un millón y millón y medio de euros.

«La empresa tiene un potencial enorme, puede salir adelante», explica nuestro piloto, que es uno más de esos 200 trabajadores que hasta ahora han sostenido a Albastar con su esfuerzo y de su cuenta y riesgo (al menos durante los dos últimos meses); ellos son los más interesados en que el concurso no acabe en una quiebra.