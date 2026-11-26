Tras un año y medio en barbecho el Gobierno ha decidido a pocos días de las elecciones inflar la oferta de casas disponibles en la web de su empresa pública de Vivienda, Casa 47. Después de sufrir una oleada de críticas por ofertar desde su creación en 2025 únicamente 600 alquileres para toda España, los de Sánchez han incorporado en las últimas semanas más de 400 nuevos pisos a su particular portal inmobiliario. Sin embargo, muchas de las nuevas viviendas son espacios de entre 30 y 40 metros cuadrados que en algunos casos no cuentan con habitaciones ni cocina.

De hecho, uno de los ejemplos que ha encontrado este periódico es el de un piso de 37 metros cuadrados en Alameda de la Sagra, un pueblo de Toledo de poco más de 4.000 habitantes. En este caso la vivienda es únicamente un cubículo diáfano en una planta baja, con un baño y sin habitaciones ni electrodomésticos. El alquiler que pide la entidad pública asciende a 350 euros mensuales y sólo es válido para aquellos que cuenten con ingresos entre 16.800 y a 28.000 euros anuales.

Hay otros casos también consultados y recientemente incluidos en el catálogo de Casa 47 de viviendas de entre 45 y 55 metros cuadrados en Murcia por casi 500 euros al mes y con ninguna habitación. Es decir, de nuevo espacios diáfanos y reducidos a los que, para más inri, sólo pueden acceder aquellas unidades familiares de una o dos personas que ingresen al año entre 22.506 y 39.760 euros.

Es decir, en el caso de vivir una persona sola, algo factible en un loft de esas características, el Gobierno exige que su salario sea de entre 1.875 y 3.313 euros brutos mensuales.

En cualquier caso, en la web de Casa 47 también se encuentran otras viviendas en alquiler por 1.000 euros al mes en municipios de menos de 10.000 habitantes con renta media por hogar de 37.000 euros brutos donde los de Sánchez piden a los inquilinos que sus ingresos anuales se encuentren entre los 42.640 y los 63.000 euros.

En casos como el de Vidreres (Gerona), con 8.900 habitantes y una renta media disponible de 25.700 euros, el Ejecutivo ofrece como una oportunidad asequible un bajo por 943 euros al mes a familias con rentas superiores a 37.000 euros excluyendo, precisamente, a la mitad más pobre del pueblo.

Algo similar ocurre en San Antonio de Benagéber (Valencia). El pueblo consta de 10.200 habitantes y cuenta con una renta disponible media de 35.148 euros. En este caso los de Sánchez ofrecen un piso por 1.066 euros al mes a familias con rentas superiores a 42.600 euros.

Cabe recordar, además, que esta traca final del Gobierno de Sánchez en materia de vivienda está gestionada por uno de sus demonizados «fondos buitres». Pese a defender públicamente un discurso contrario a los «grandes tenedores», el propio Gobierno de España, a través de Casa 47, ha adjudicado por más de 52 millones de euros la gestión integral de su parque estatal al fondo buitre Blackstone.

Con ello no sólo externaliza el mantenimiento, sino la gestión integral del parque y del alquiler, incluso la intervención social y los cobros. Sin embargo, lo que para algunas comunidades lo han considerado una «privatización» del parque público de vivienda, en otros casos como el suyo lo han definido como un simple acuerdo de gestión.