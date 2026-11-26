El Consejo de Ministros aprobará este viernes, a menos de 48 horas de las elecciones generales, una revalorización de las pensiones mediante un real decreto ley. La revalorización podría ascender a 7.800 millones de euros, según estimaciones de OKDIARIO, que comprometerá los presupuestos generales del Estado de 2027.

El Ejecutivo adelantó que la subida prevista se situará entre el 3% y el 4% para las pensiones contributivas. A estas habrá que sumarles las no contributivas. La ley establece que la subida de las pensiones debe realizarse conforme al índice de precios de consumo (IPC) promedio entre diciembre del año pasado y este noviembre. Funcas estima que esa tasa rondará el 3,6%.

Si con el dato provisional de noviembre que el Instituto Nacional de Estadística publicará este viernes se confirmara la previsión de Funcas, la revalorización de las pensiones para 2027 ascendería a unos 7.800 millones de euros mediante el último «decreto social» de Sánchez antes de la cita con las urnas. La casa de análisis estimó en septiembre un incremento del gasto de pensiones de 7.600 millones de euros con una inflación del 3,5%.

La medida afectará a 10,5 millones de pensionistas justo antes de los comicios, casi un tercio de los votantes. Siguiendo el esquema empleado en años anteriores, las pensiones contributivas y de las clases pasivas (las pagadas a funcionarios) se incrementarán un 3,6%, mientras que las no contributivas y las mínimas, previsiblemente, aumenten un 11,4%, de igual manera que en ejercicios anteriores.

El nuevo Gobierno, sin embargo, deberá asumir una factura mayor en 2027. Durante la legislatura, el gasto completo de las pensiones ha aumentado a una media del 6% anual, superior al IPC. Esta situación se debe a dos factores: la revalorización en sí, incluida la de aquellas partidas superiores a la inflación, y el mayor volumen de pensionistas (unas 150.000 personas más cada año).

El 5% del PIB en ocho semanas

Sumando el gasto de las pensiones, el Gobierno ha aprobado mediante decretos ley, una medida pensada para situaciones de urgencia, más de 81.000 millones de euros en partidas de diferente naturaleza, con algunos programas que alcanzan de plazo hasta 2045.

Entre las partidas más destacadas se encuentran Defensa (más de 26.000 millones), infraestructuras ferroviarias después del accidente de Urda (19.000 millones) o Vivienda (11.000 millones). En conjunto, el Consejo de Ministros ha comprometido una cantidad equivalente al 4,7% del PIB de España de este año.