El PSOE busca movilizar a los descendientes de los nacionalizados por la Ley de Nietos que tienen el derecho al voto suspendido para el próximo 29 de noviembre. La suspensión decretada por el Tribunal Supremo afecta a 162.454 personas que se acogieron a esa ley como hijos de exiliados de la Guerra Civil o el franquismo, pero que no han podido acreditar dicho exilio. Sólo 901 lo han hecho y, por tanto, son los únicos que podrán votar. Sin embargo, parajódicamente, los descendientes de esos nacionalizados sí podrán votar el próximo domingo. Son 189.678.

El Tribunal Supremo rechazó la petición de Iustitia Europa y de Vox, que reclamaron extender la suspensión también a este colectivo, por la falta de tiempo antes de las elecciones. Los magistrados consideraron que el «lapso temporal» hasta los comicios es demasiado «breve» y podría afectar al escrutinio. Ello, pese a afirmar que existen «indicios racionales de presuntas irregularidades de gran relevancia en la configuración» en el censo de españoles en el extranjero (CERA).

Según el tribunal, la petición se realizó «transcurrido más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña” y a dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los consulados, por lo que revisar el CERA resultaría «contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral».

En septiembre, el Supremo suspendió el voto de los más de 163.000 españoles que adquirieron la nacionalidad al amparo del apartado 1.1 de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática. Ese punto reconoce el acceso a la nacionalidad a los hijos y nietos de quienes la hubieran perdido tras haberse exiliado por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual. El tribunal decretó que quien no pudiera acreditar el exilio de su antepasado no podría, por tanto, votar en las elecciones. Los consulados tuvieron que revisar contra reloj los expedientes y, en su caso, expedir el certificado que acreditase la condición de exiliado. Menos de un millar pudo justificar documentalmente que su antepasado, en efecto, lo era.

Sin embargo, la suspensión deja fuera a aquellos que se nacionalizaron por el apartado 1.b. de la misma disposición adicional octava, que reconoce el derecho a «los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad» por la Ley de Memoria Histórica de 2007 o por la propia Ley de Memoria de 2022. 189.678 españoles nacionalizados por esta vía están incluidos en el censo del 29-N.

Este colectivo sí podrá votar, y todo, por falta de tiempo para depurar el censo, en opinión del Supremo, que, pese a ello, reconoce que «si se cuestiona la inscripción” en el CERA de los progenitores, «en pura lógica habrá que hacerlo también de sus hijos». La decisión contó con dos votos discrepantes. El del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero, que sostuvo que «si en el primer caso era necesaria la adopción de la medida cautelar para garantizar la sentencia futura, en el segundo es igualmente necesaria». Y el de la magistrada Alicia Millán.

El PSOE, a por el voto

Tras la suspensión del derecho al voto de los falsos nietos del exilio, el PSOE de Uruguay intenta captar el voto de sus descendientes. Los mismos que no han podido acreditar, por pura lógica, el exilio de sus antepasados.

Este periódico ya reveló que, acogiéndose a la Ley de Memoria Democrática, se había nacionalizado a descendientes de emigrantes que nada tenían que ver con el exilio español, pues habían partido del país a finales del siglo XIX.

Esto es posible gracias a la flexible interpretación de Sofía Puente, quien, en una polémica instrucción, amplió el alcance de la ley a «todos los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles», y no sólo exiliados.